Oferta de comisión para dos concejales, la razón de la captura del alcalde de Villanueva, Santander

Bucaramanga

El alcalde de Villanueva, Santander, José Luis Gómez Mancilla quería pavimentar las calles de dos barrios de este municipio de la provincia de Guanentá. En 2.025, intentó que el concejo aprobara un proyecto de acuerdo a través del cual le autorizaran facultades para tramitar un crédito bancario por $2.500 millones. La corporación no acompañó esa iniciativa. Hace algunos meses, volvió a insistir en esta iniciativa y ocurrió un hecho que terminó generando su captura y la del concejal, Fredy Albeyro Pineda.

Durante las audiencias de legalización de captura y de imputación de cargos se estableció la causa del proceso: un supuesto ofrecimiento de dinero para dos concejales, Ángel Miguel Chaparro Vargas y Eliseo Morales León para que votarán de forma positiva el proyecto de acuerdo. De por medio, habría el pago de una comisión del 2% que se habría escrito en un papel.

La Fiscalía considera que el alcalde de Villanueva incurrió en el delito de cohecho por dar un ofrecer. Durante la audiencia de imputación de cargos, el delegado del organismo investigador presentó una grabación con la que quería demostrar la oferta de plata para los concejales a cambio de sacar adelante el proyecto del empréstito.

El delegado de la Fiscalía acepta que en la grabación no se escucha de manera explícita la oferta de una coima para los concejales; “tratan de comunicar por otro medio y no de forma verbal, pero hay una inferencia”, asegura.

Yuly Andrea López, abogada del concejal Fredy Albeyro Pineda puso en entredicho el valor de la grabación. Lo mismo hizo Rodrigo Javier Parada, apoderado del alcalde José Luis Gómez Mancilla. “A veces las cosas no son lo que parece”, aseguró. El jurista dijo que el delegado de la Fiscalía no pudo ni siquiera pudo ubicar el minuto exacto donde se habla de la oferta de pago de una suma entre $25 y $30 millones, durante una charla que tuvo lugar el pasado 5 de julio en el local número 2 de la plaza de mercado del municipio, entre los concejales Pineda y Morales. “El alcalde no estaba presente en dicha conversación”, dijo.

El abogado Parada relató que el 16 de julio, en otra charla entre Pineda y Morales, en el mismo lugar se había dicho que “la vuelta y el dinero ya estaban listos y la invitación posterior a un almuerzo con un ingeniero”. El jurista considera que la versión de “esa vuelta” no termina siendo más que una especulación “y a mí me disculpan, pero con especulaciones nadie me puede llegar a privar de la libertad”.

En próximas horas, la juez definirá el tipo de medida de aseguramiento en contra del alcalde y del concejal quienes se encuentran en dos estaciones de policía de dos municipios cercanos a Bucaramanga.