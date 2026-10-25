Floridablanca registra 793 casos de dengue y se mantiene en nivel de alerta

Bucaramanga

El municipio de Floridablanca mantiene el nivel de alerta por dengue, luego de registrar 793 casos acumulados hasta la semana epidemiológica 39. Así lo confirmó Alexandra García Pascha, secretaria de Salud municipal, quien señaló que las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica y las acciones de prevención y control para contener la propagación de la enfermedad.

De acuerdo con la funcionaria, del total de casos reportados, 491 corresponden a pacientes que no presentan signos de alarma, mientras que 302 tienen signos de alarma, cifra que representa aproximadamente el 38 % de los registros acumulados.

García Pascha explicó que, aunque el comportamiento de la enfermedad se encuentra dentro de lo esperado para el nivel de alerta del municipio, se ha evidenciado un incremento de los contagios, por lo que es necesario fortalecer el seguimiento y las medidas preventivas.

Entre los sectores donde se han reportado casos se encuentra Cañaveral, además de algunos asentamientos del municipio. La secretaria indicó que la administración local continúa haciendo seguimiento a los pacientes y desarrollando acciones para prevenir nuevos contagios.

Frente a las características de la población afectada, la funcionaria señaló que se ha observado una presencia importante de casos en adultos, particularmente en mujeres. Aunque el municipio ha atendido casos de dengue grave, la secretaria destacó que no se han reportado muertes por esta enfermedad.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para eliminar los recipientes que acumulen agua, mantener limpios los espacios domésticos y evitar la formación de criaderos del mosquito transmisor. También recomendaron prestar atención a síntomas como fiebre, dolor de cabeza y malestar general, y acudir oportunamente a los servicios de salud, especialmente si aparecen signos de alarma.