Madre de Angie Valentina pide esclarecer su muerte tras caer de una turbo en Cajicá

Angie Valentina Rodríguez falleció el domingo 18 de octubre, cinco días después de sufrir un accidente en Cajicá, Cundinamarca. Según el relato de su madre, Luz Dary Ruiz, la joven habría caído de una turbo en la que presuntamente se movilizaba con su pareja sentimental. Ahora, su familia busca respuestas sobre las circunstancias del hecho y pide que se investigue lo sucedido.

La madre contó que el martes 13 de octubre, hacia las 4:30 de la tarde, recibió una llamada de un oficial que le informó sobre el accidente. Angie Valentina fue trasladada a un centro asistencial y posteriormente a la Clínica Chía, debido a la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, pese a la atención médica, murió cinco días después.

La madre denuncia presuntos episodios de violencia

En entrevista, Luz Dary aseguró que durante los tres o cuatro años que habría durado la relación sentimental de su hija se presentaron situaciones de maltrato, golpes y control sobre su forma de vestir y sus publicaciones en redes sociales.

La mujer afirmó que en repetidas ocasiones le pidió a Angie Valentina que se alejara de su pareja, pues temía por su seguridad.

“Yo a ella le dije: aléjese de él, porque yo a usted no la quiero ver en un cementerio. Yo no quiero ir a visitarte en un cementerio y en un cajón”, relató.

La familia también cuenta con un video que, según su versión, mostraría uno de los episodios de agresión contra la joven. Este material hace parte de los elementos que esperan poner en conocimiento de las autoridades.

La familia pide esclarecer qué ocurrió en Cajicá

Luz Dary aseguró que recuperó uno de los celulares de su hija y que encontró conversaciones y otros elementos que considera importantes para reconstruir lo sucedido. Según explicó, buscaría entregar ese material a las autoridades y avanzar en la presentación de una denuncia.

La madre también manifestó que no conoce con certeza qué ocurrió durante el trayecto en el que su hija habría sufrido el accidente y pidió que se establezcan las circunstancias de su muerte.

“Lo que necesito esclarecer es qué pasó. (…) Yo sé que mi hija no era así”, expresó.

La familia espera que las autoridades analicen las pruebas disponibles, reconstruyan los hechos del 13 de octubre y determinen si hubo responsabilidades en la muerte de Angie Valentina.

Por ahora, las circunstancias del accidente y las posibles responsabilidades continúan pendientes de esclarecimiento.