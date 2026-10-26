Murió el cardenal Paolo Romeo, arzobispo emérito de Palermo

Este lunes 25 de octubre, se confirmó el fallecimiento del cardenal Paolo Romeo, arzobispo emérito de Palermo, a los 88 años. Su muerte se produjo, según informa un comunicado de la archidiócesis de Palermo, en el centro hospitalario San Marco de Catania.

El Vaticano confirmó que las exequias se celebrarán el miércoles 28 de octubre, a las 11:00 horas, en la Basílica Catedral de Acireale.

El cardenal Romeo nació en Acireale el 20 de febrero de 1938, y fue el quinto de nueve hermanos. Se formó en el seminario episcopal de Acireale, donde, después de cursar los estudios de bachillerato elemental y superior, comenzó los estudios de Teología.

Fue enviado a Roma en 1959 como alumno del Pontificio Colegio Almo Capranica, obtuvo la licenciatura en Teología en la Universidad Gregoriana y el doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Lateranense.

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