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Lula da Silva derrota a Flávio Bolsonaro y logra su cuarto mandato en Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva volvió a ganar la presidencia de Brasil. El líder del Partido de los Trabajadores derrotó en segunda vuelta a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y aseguró así un cuarto mandato al frente de la mayor economía de América Latina.

Con el 100 % de los votos escrutados, Lula obtuvo el 51,8 %, frente al 48,2 % alcanzado por Bolsonaro.

El resultado prolonga una carrera política que ya lo llevó a gobernar Brasil entre 2003 y 2010 y, posteriormente, desde 2023. Ahora, a sus 81 años, comenzará un nuevo periodo presidencial después de imponerse nuevamente al movimiento político encabezado por la familia Bolsonaro.

De obrero metalúrgico a presidente de Brasil

Lula nació en 1945 en una familia de bajos recursos del estado de Pernambuco. Siendo niño, emigró junto a su familia a São Paulo, donde años después comenzó a trabajar como obrero metalúrgico.

Fue en las fábricas donde inició su actividad sindical y terminó convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas de las grandes huelgas de trabajadores durante la dictadura militar brasileña.

Posteriormente, participó en la fundación del Partido de los Trabajadores (PT). Después de tres intentos fallidos por llegar a la presidencia, ganó las elecciones de 2002 y asumió el poder en enero de 2003.

Sus dos primeros mandatos estuvieron marcados por un periodo de crecimiento de la economía brasileña y por la expansión de programas sociales como Bolsa Família, una de las principales políticas asociadas a sus gobiernos.

Los 580 días de Lula en prisión

La trayectoria del dirigente brasileño tuvo uno de sus momentos más difíciles en 2018, cuando fue encarcelado después de ser condenado por corrupción y lavado de dinero.

Lula pasó 580 días en prisión. Sin embargo, en 2021 el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas, lo que permitió que recuperara sus derechos políticos y pudiera volver a presentarse a unas elecciones.

Un año después, en 2022, derrotó al entonces presidente Jair Bolsonaro y regresó al Palacio de Planalto en enero de 2023.

Cuatro años más tarde, Lula volvió a enfrentarse electoralmente al bolsonarismo, esta vez representado por Flávio Bolsonaro, hijo mayor de su adversario.

Lula revirtió el resultado de la primera vuelta

Flávio Bolsonaro había llegado a la segunda vuelta después de obtener más votos que Lula en la primera ronda electoral. Sin embargo, el presidente logró revertir esa diferencia en la votación definitiva del 25 de octubre.

Durante la campaña, Lula defendió la continuidad de los programas sociales, mayores impuestos para los sectores con mayores ingresos y la reducción de la jornada laboral sin una disminución de los salarios.

La elección también estuvo marcada por las diferencias entre ambos candidatos sobre el manejo de la economía, el gasto público, la protección de la Amazonía y la relación de Brasil con otras potencias internacionales.

Un cuarto mandato con un Congreso inclinado a la derecha

La victoria presidencial no significa, sin embargo, que Lula tendrá un camino sencillo para impulsar su agenda.

Las elecciones legislativas fortalecieron a sectores de derecha y centroderecha, mientras el Partido Liberal, asociado al bolsonarismo, aumentó su representación en el Congreso.

Ese escenario obligará al presidente a negociar parte importante de sus proyectos con fuerzas políticas distantes de su Gobierno.

A esto se suman desafíos como controlar el gasto público, responder a las dificultades económicas de los brasileños, enfrentar el costo de vida y mantener los programas sociales que Lula defendió durante la campaña.

Lula comenzará así su cuarto periodo presidencial el 5 de enero del 2027.