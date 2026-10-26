Emiratos defiende a su candidata a Secretaría General de la ONU tras acusaciones de Irán

El asesor diplomático de la Presidencia emiratí, Anwar Gargash, defendió este domingo a la candidata de Emiratos Árabes Unidos (EAU) a la Secretaría General de la ONU, Lana Nusseibeh, frente a las acusaciones iraníes de “blanquear un genocidio sistemático” en Gaza.

Gargash aseguró en un mensaje en su cuenta de X que el debate objetivo sobre la “visión”, “competencia” y la candidatura de Nusseibeh es “legítimo y bienvenido”, y añadió que es “natural que la candidatura de una figura profesional, conocida por tender puentes y dar prioridad a la diplomacia, suscite objeciones por parte de algunas voces extremistas”.

Sin embargo, afirmó que el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, “carece de objetividad e ignora que las Naciones Unidas se crearon para promover el diálogo y resolver conflictos, no para perpetuar enemistades ni saldar cuentas”.

“Espero que estos tuits sean fruto de la iniciativa del responsable de la cuenta del señor Ghalibaf y no reflejen su postura personal”, añadió el asesor emiratí.

Previamente, Ghalibaf había arremetido en su cuenta de X contra la nominación de Nusseibeh, alegando que se trataba de una maniobra diplomática destinada a allanar el camino para un proyecto de “Gran Israel” y a servir de cobertura para lo que calificó de “genocidio sistemático” en Gaza.

El político iraní acompañó su publicación de una noticia de febrero de 2024 del canal France 24, en la que Nusseibeh defendía la decisión de EAU de mantener relaciones diplomáticas con Israel pese a la preocupación por las víctimas y la destrucción causadas por la guerra en Gaza, iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

“Defender lo ocurrido en Gaza es lo que figura en su currículum; el zorro está actualizando su perfil de LinkedIn para solicitar el puesto de guardián del gallinero”, sostuvo Qalibaf en tono irónico en referencia a la candidata.

Nusseibeh, que actualmente es ministra de Estado de Asuntos Exteriores emiratí y antigua embajadora ante Naciones Unidas entre 2013 y 2024, fue propuesta formalmente el 21 de octubre como candidata para suceder al secretario general de la ONU, António Guterres, cuyo mandato concluye en diciembre.