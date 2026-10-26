Lucas Murillo regresa a Cúcuta con avances en su recuperación cardíaca

Cúcuta.

La recuperación de Lucas Francesco Murillo García, el niño cucuteño de 7 años que conmovió al país al pedir ayuda para recibir atención médica por su delicado estado de salud, avanza favorablemente.

Después de ser sometido a una compleja cirugía cardíaca en Bucaramanga, el menor regresó a Cúcuta junto a su familia para continuar con su proceso de recuperación en casa.

En diálogo con Caracol Radio, su madre, Andrea García, manifestó la alegría que siente la familia al ver los cambios que ha experimentado el niño después de la intervención realizada en la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde recibió atención especializada para tratar su cardiopatía congénita.

“Nosotros estamos muy contentos porque vemos que esto no ha sido en vano, que ya el niño respira mejor, sin la cánula, y que él ya se siente más cómodo también para caminar, para no depender de algo”, expresó García.

La historia de Lucas generó una amplia movilización ciudadana luego de que el menor hiciera pública su necesidad de atención médica.

Su caso llegó hasta el presidente de la República, y posteriormente fue trasladado desde Cúcuta hasta Bucaramanga para recibir una valoración especializada que permitiera definir el tratamiento que requería.

El pasado 21 de septiembre, Lucas fue sometido a una cirugía de Fontan extracardíaco fenestrado, un procedimiento de alta complejidad orientado a mejorar la circulación de la sangre hacia los pulmones, teniendo en cuenta las características de su enfermedad cardíaca.

La intervención se convirtió en un paso fundamental para mejorar sus condiciones de vida y evitar, por el momento, que tuviera que recurrirse a un trasplante de corazón.

Para su madre, conseguir que el procedimiento se hiciera realidad representó una nueva esperanza después de meses de incertidumbre y dificultades para acceder a la atención requerida.

“Lograr que todo eso se moviera a favor, para que le pudieran hacer el Fontan, para nosotros fue de mucha esperanza, porque saber que el Fontan era lo inmediato que él necesitaba y que ya habíamos descartado con los médicos hace rato, entonces lograr que eso se lo hicieran y no que pasáramos a un trasplante…”, relató Andrea García.

La madre también destacó el respaldo que recibió la familia durante este proceso y agradeció a las personas que ayudaron a visibilizar el caso, lo que permitió que su solicitud llegara a instancias nacionales y se concretara la atención médica especializada.

Ahora, con Lucas nuevamente en su hogar en Cúcuta, comienza una etapa que requiere cuidados permanentes y seguimiento médico.

Según explicó su madre, el niño debe continuar con varios medicamentos, que deben suministrarse en los horarios establecidos, además de cumplir con controles por diferentes especialidades.

La familia también hace parte del programa Promesa de la Fundación Cardiovascular, mediante el cual reciben orientación para atender al menor en casa y acompañamiento a través de videollamadas para resolver inquietudes relacionadas con su cuidado y posibles signos de alarma.

“En este tiempo, los primerosseis meses van a ser como más rigurosos, y vamos mirando a ver cómo se va comportando el cuerpo de Lucas con esta nueva modificación que le hicieron”, explicó García, quien señaló que esperan regresar a Bucaramanga en aproximadamente un mes para continuar con los controles médicos.