Hombres G regresó a Bogotá con un recorrido por más de cuatro décadas de rock en español

Con Voy a pasármelo bien y El ataque de las chicas cocodrilo, Hombres G puso a cantar a sus seguidores en Bogotá desde los primeros minutos de su concierto. Las guitarras marcaron el ritmo y el público respondió con las voces, las palmas y la energía de quienes crecieron escuchando a la agrupación española y de quienes descubrieron su música años después.

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La presentación del sábado 24 de octubre en el antiguo Movistar Arena hizo parte de la gira internacional Los mejores años de nuestra vida, un recorrido por más de cuatro décadas de historia musical. La banda volvió a la capital colombiana con canciones que han acompañado a distintas generaciones de seguidores del rock en español.

Hombres G en Colombia: octubre Foto: Suministrada a Caracol Radio Ampliar Hombres G en Colombia: octubre Foto: Suministrada a Caracol Radio Cerrar

El ambiente que se vivió al comienzo del espectáculo se prolongó con un repertorio de clásicos que han mantenido vigente a la agrupación, entre ellos ‘Devuélveme a mi chica’, ‘Venezia’, ‘Tembland’o y ‘Marta tiene un marcapasos’.

Una trayectoria que marcó el rock en español

Hombres G está integrada por David Summers, vocalista, bajista y principal compositor; Dani Mezquita y Rafa Gutiérrez, guitarristas, y Javi Molina, baterista.

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Desde su formación en Madrid, en los años 80, la banda ha construido una carrera con canciones que combinan el pop y el rock, con letras sobre el amor, las relaciones personales y las experiencias juveniles. Su música ha mantenido una presencia constante entre el público latinoamericano.

Un repertorio para varias generaciones

Entre las canciones interpretadas durante el espectáculo estuvieron Voy a pasármelo bien, El ataque de las chicas cocodrilo, Si no te tengo a ti, Lo noto y Te quiero.

El recorrido musical también incluyó temas como Suéltate el pelo y Visite nuestro bar. Hacia el cierre, dos de las canciones más reconocidas de la agrupación, Devuélveme a mi chica y Venezia, hicieron parte del tramo final de una presentación marcada por la conexión entre la banda y sus seguidores.

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El documental y los proyectos de Hombres G

La gira comparte nombre con el documental Los mejores años de nuestra vida, dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, una producción audiovisual que recoge momentos de la trayectoria de la agrupación y testimonios relacionados con su historia musical.

Con esta gira, Hombres G combina la celebración de su legado con la continuidad de sus proyectos artísticos. Su presentación en Bogotá se sumó a las fechas internacionales de una banda que, después de más de 40 años de carrera, conserva un repertorio reconocido por varias generaciones de oyentes.