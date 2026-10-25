¿Giovanny Ayala incursionará en el contenido para adultos? El cantante reveló de qué se trata
El cantante de música popular publicó un video en el que aseguró que atravesaba dificultades económicas y que comenzaría a hacer contenido para adultos. Sin embargo, el desenlace de la grabación reveló el verdadero propósito de su anuncio.
El cantante de música popular Giovanny Ayala sorprendió a sus seguidores con un video en el que habló de supuestos problemas económicos y anunció que incursionaría en la creación de contenido para adultos. La publicación generó curiosidad por la forma en que presentó la noticia, pero la explicación llegó al final de la grabación.
Con la frase “las apariencias engañan, por eso hay que verlo hasta el final”, el artista planteó una situación que parecía anunciar un cambio inesperado en su carrera. Incluso aseguró que su primer video estaría disponible al día siguiente.
Sin embargo, el anuncio tenía un sentido diferente al que muchos podían imaginar. Ayala se refería a la creación de videos dirigidos a personas mayores de 40 años, con información sobre temas de salud, como el colesterol y la diabetes.
De esta manera, el cantante utilizó el doble sentido de la expresión “contenido para adultos” para construir una broma y sorprender a quienes vieran la publicación hasta el final.
Más información
El video llamó la atención por la manera en que el artista presentó la supuesta decisión y por el giro que dio a la historia. Así, lo que inicialmente parecía un anuncio relacionado con contenido explícito terminó siendo una referencia a materiales informativos sobre salud para un público adulto.