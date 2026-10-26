Las voces originales del Eurodisco llegan en noviembre a Colombia para poner a bailar a toda Bogotá

Este próximo 1 de noviembre, varios íconos del Eurodance se darán cita en Bogotá para deleitar a los capitalinos con los mejores clásicos de la música bailable de los años 80 y 90.

Caracol Radio tuvo la oportunidad de hablar con algunos artistas sobre su próxima visita a Colombia.

Haddaway

Haddaway es un cantante alemán nacido en Trinidad, más conocido por su exitoso sencillo de 1993 “What Is Love”.

“What Is Love”

“Fui al estudio y empezamos a plantear melodías. La discográfica ya traía una idea, pero quería algo al estilo de una balada de Joe Cocker. Y yo dije: ‘¿Ah, sí?’. ‘Yo no soy Joe Cocker’. ‘¿Cómo?’. ‘¿Qué?’. ‘¡No!’. Y empezamos a trabajar en otras cosas", comentó sobre el proceso de creación de la canción.

“Acabábamos de terminar una mezcla para Snap, para el tema ‘Rhythm of the Dancer’. Y dije: ‘¡Por aquí es por donde hay que ir!’. Esa es la dirección. ‘Esa es la dirección moderna. Sigamos ese camino. Pero hagamos algo de dance pop, algo para la radio’. Y todos me dijeron: ‘Escucha, ya verás cómo funciona’. Así que estuvimos dándole vueltas durante unas cuatro horas. Hacia las dos de la madrugada, empezamos a tener clara la estructura completa. Y bueno, dejamos reposar la idea. Seguimos trabajando en ella y la entregamos al día siguiente, alrededor de las once de la mañana", agregó.

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Revelo que “El dueño de Coconut Records dijo: ‘No, en realidad no es lo que buscaba’”. Vaya. Sí. Y yo pensé... ‘Va a ser una gran canción’. Me dio mucha rabia; odio que me digan que no. Así que hice mil copias: un disco sin etiqueta sobre el amor. Y en la cara B decía... ‘¿Cómo puedes cantar sobre el amor?’. ‘Todo el mundo tiene…’. Vaya. Esa fue la primera. Así que... Se la envié a los DJ locales y a todo el mundo. El 99% dio el visto bueno. ¡A todo el mundo le encantó! ¡Les encantó! ¡Les encantó! ¡Les encantó!“.

Presentación en Colombia

Con respecto a su próxima presentación del 1.º de noviembre en Bogotá, expresó: “Estaremos de gira desde el día 28 hasta el primero, segundo o tercer día. Sé que me quedaré un par de días más en Colombia porque tengo muchas ganas de conocer el casco antiguo de Bogotá”.

“Así que espero pasármelo muy bien. Tengo muchísimas ganas de ver a la gente de Colombia. Vas a cantar y bailar. Vas a recordar viejos tiempos y simplemente vamos a pasar un rato estupendo”, afirmó.

Jenny Bergren (Ace of Base)

Jenny Berggren, conocida también como Jenny de Ace of Base, es una cantante sueca y ex vocalista principal del grupo sueco de pop Ace of Base, más conocido por los éxitos : “All That She Wants”, “The Sign” y “Don’t Turn Around”.

“All That She Wants”

“En su versión demo, se titulaba ‘Mr. Ace’. Y el casete con la demo se quedó atascado. Creo que se quedó atascado; eso fue lo que escuché en el programa de Denny. Resulta que, más tarde, Max Martin tenía esa misma demo atascada en el reproductor de su coche. Y no paraba de escucharla una y otra vez”, dijo.

“Supongo que fuimos nosotros, o quizás alguien más, pero creo que esa es toda la historia. En cualquier caso, es una buena anécdota. El caso es que no lograba sacarse la canción de la cabeza. Así que, bueno, decidimos grabar una versión con él. Él eliminó la parte de rap que incluía el tema original, terminamos la canción y finalmente se publicó”, confirmó.

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“Don’t Turn Around”

“La cuestión es que Diane Warren la escribió, y ella estaba en la misma discográfica, Arista. Y creo que buscaban una canción que viniera de la casa. Cuando la escuchamos, tanto mi hermana como yo nos sentimos muy identificadas con ella. Estábamos pasando por una situación triste en nuestra familia: nuestra abuela había fallecido, y la canción servía para recordarla. Así que quisimos

grabarla”, confesó.

“No tuvimos ningún inconveniente en hacerlo. Es decir, teníamos muchas canciones propias, pero no nos supuso ningún problema interpretar esa. Era una buena canción, y una buena canción siempre lo es, sin importar cómo se presente,”, dijo.

Presentación en “Dance Now”

“Bueno, les presentaré todos los temas de Ace of Base. Me imagino a un público enorme cantando conmigo. Lo imagino porque sé que son un público fantástico. Siempre lo han sido. Estuve en Tunja el año pasado y, bueno, me robaron el corazón”, mencionó.

“Así que quiero que me vuelvan a robar el corazón, porque me veo reflejada en las personas que contemplo cuando estoy en el escenario. Intento dar lo mejor de mí; me encanta la fiesta y divertirme. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Nada más que eso. Disfrutaremos de la música de Ace of Base, bailaremos y estaremos de fiesta. También compartiré algunas de mis propias reflexiones. Así que sí, podrán conocer un pedacito del corazón de Jenny”, finalizó.

Ambos artistas se presentarán el domingo 1 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá junto a Real McCoy, Charvoni de Black Box, Turbo B de Snap!, No Mercy, Technotronic, Tania Evans, voz de “Mr. Vain” de Culture Beat, Kelly O de Cappella y Jenny B, voz de “The Rhythm of the Night” de Corona.