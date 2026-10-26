Lula: Brasil ‘no acepta ser el patio trasero de nadie’

El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este domingo que Brasil no acepta ser el patio trasero de nadie en su discurso tras haber vencido al ultraderechista Flávio Bolsonaro en segunda vuelta de las presidenciales.

El histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT) dijo, además, que en estos comicios han tenido que vencer «la intromisión» del exterior que vino «a través de las plataformas digitales» y dijo que habrá que regular a las grandes plataformas digitales.

“Voy a hacer el mejor mandato que un presidente hizo jamás en este país”, declaró, entre aplausos y vítores de los congregados.

Al mismo tiempo, el líder progresista acusó a Flávio Bolsonaro de mentir con «desfachatez» y de no tener «una célula de humanismo».

Parece todo falso, afirmó sobre su adversario, con quien mantuvo dos tensos debates televisivos en la última semana.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) se congratuló por haber reducido la abstención respecto a la primera vuelta de hace tres semanas, en la que quedó segundo por detrás del senador ultraderechista.

Reconoce el trabajo de los jóvenes por la democracia

Asimismo, agradeció a los jóvenes por haber salido a las calles “para defender la democracia”, así como a las personas mayores por haber ido a votar.

“Puedo garantizar que vamos a cambiar la forma de gobernar este país”, declaró, antes de decir que la comunicación en redes sociales, que fue clave para la remontada, ocupará un espacio muy grande en su próximo mandato, que empezará el próximo 5 de enero.

De cara a los próximos cuatro años, Lula prometió proteger la libertad religiosa, combatir la violencia de género, continuar con las inversiones en educación y sanidad, y seguir la política de freno de la deforestación.

Sobre el fortalecimiento de la derecha en el Congreso, el presidente se comprometió a «trabajar» con los parlamentarios para aprobar los proyectos del Gobierno.

Brasil no es ‘patio trasero de nadie’

En un plano geopolítico, afirmó que Brasil «no acepta ser el patio trasero de nadie», en referencia a las presiones de EE.UU., y expresó su deseo de que el país sea «central» y no «periférico» en las discusiones globales.

También acusó a las plataformas de redes sociales, que han sido cuestionadas por limitar el alcance de las publicaciones de su campaña, de intromisión en el proceso electoral y dijo que habrá que regularlas.

“El crimen en el mundo digital tiene que ser tratado igual al crimen en la vida realidad”, aseguró.