En Pasto gestionan al menos 1.000 nuevos cupos de educación superior en alianza con la Tecnológica d

Pasto

En las últimas horas la Alcaldía de Pasto confirmó que fue oficializado el convenio con la Universidad Tecnológica de Antioquia para ampliar en por lo menos 1000 cupos la cobertura de los programas de la institución en zonas vulnerables de Pasto.

La oferta de educación superior en Pasto se ampliará a tres instituciones educativas, entre ellas una ubicada en el corregimiento de Catambuco, las nuevas sedes funcionarán en el INEM, el colegio Ciudad de Pasto y la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe, en Catambuco, en esta última se prevé comenzar con dos programas, lo que permitirá acercar la formación superior a habitantes de la zona rural.

Según la secretaria de Educación municipal Piedad Figueroa, este convenio se suma los 1.200 cupos que ya están disponibles en la Ciudadela de Pasto y la Ciudadela de Paz que durante un año ha beneficiado a la comunidad de los surorientales y de la comuna 10.

El acuerdo se dio tras una reunión en Medellín entre el alcalde Nicolás toro y la TdeA, por lo que la institución deberá ratificar en los próximos días cuáles serán las nuevas carreras y cuántos estudiantes podrán ingresar y los valores que se espera no superen los $40.000 para la inscripción.

Los programas fueron anunciados bajo el esquema de gratuidad, con un pago aproximado de $17.000 por inscripción y de $22.000 por semestre, además también se anunciará el mecanismo para las inscripciones y requisitos entre los que se encuentran pertenecer a una clasificación socioeconómica específica, pertenecer a estratos 1 y 2 y presentar los resultados de la prueba saber 11.

Los detalles sobre carreras, requisitos y proceso de inscripción serán publicados en los portales de la Alcaldía de Pasto y de la Secretaría de Educación.