Destruyen cerca de 50 kilos de dulces en Pasto por irregularidades sanitarias previas a Halloween

Pasto

En las últimas horas en Pasto, autoridades de salud y Policía intensificaron las labores de inspección a establecimientos comerciales previo a la celebración de Halloween, con operativos específicos a distribuidores y bodegas de confitería ubicadas en el centro de la ciudad.

Durante las visitas de verificación técnica, las autoridades decomisaron y destruyeron aproximadamente 50 kilogramos de golosinas que no cumplían con las normas sanitarias vigentes, entre las principales irregularidades detectadas se encuentran productos sin información sobre ingredientes, lotes o fechas de vencimiento, además de paquetes de colombinas y confites que aseguraban tener autorizaciones en trámite ante el Invima, lo cual fue desmentido por el ente regulador nacional.

“Estamos encontrando productos, por ejemplo, como este tipo de colombinas, que no cumplen con requisitos de rotulado, porque incluso aquí dice que la notificación sanitaria del producto está en trámite, cosa que no es cierto. Ya se averiguó con el Invima, quien es el ente que regula las actividades en las fábricas y esto no es cierto. Por lo tanto, este producto no cumple con requisitos y debe ser retirado del mercado”, explicó Rodrigo Paz Goyes, supervisor de Salud Ambiental del programa de Inspección, Vigilancia y Control de alimentos de la Secretaría de Salud de Pasto.

Recomendaciones para la compra segura de golosinas

Las autoridades sanitarias advierten que todos los productos empacados deben presentar información legible en español donde se identifique el fabricante, la lista de ingredientes, el lote, la fecha de caducidad vigente, las condiciones de conservación y el rotulado nutricional con sellos de advertencia cuando corresponda.

Además la administración municipal pidió a padres de familia y cuidadores a revisar minuciosamente los dulces antes de entregarlos a los niños este 31 de octubre y a abstenerse de adquirir productos de procedencia dudosa

Para reportar irregularidades, la Secretaría de Salud mantiene habilitada la atención presencial en la sede de Anganoy y la recepción de denuncias a través del correo electrónico contactenos@pasto.gov.co.