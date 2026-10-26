Al menos cinco muertos en ataques israelíes en Gaza, según la Defensa Civil. Getty Images / Ahmad Hasaballah

Cinco personas murieron, entre ellas una niña de siete años, en ataques israelíes en la Franja de Gaza, según varias fuentes locales palestinas.

En las últimas 24 horas, 13 personas murieron y 60 fueron heridas en ataques aéreos israelíes alrededor de la franja de Gaza, declaró Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil, una organización de primeros auxilios que opera bajo el mando de Hamás.

“Hemos evacuado a tres víctimas”, entre ellas “una niña” de siete años, después “de un ataque israelí en un campamento de desplazados en la región de Al Mawasi”, en el oeste de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja, declaró Basal.

Por su parte, la Defensa Civil palestina confirmó la muerte de otra persona en un ataque aéreo en otro campamento de desplazados cerca de Jan Yunis.

El hospital Al Shifa indicó que un tercer ataque aéreo provocó la muerte de una persona e hirió a tres en el distrito de Rimal, en la ciudad de Gaza, en el norte del territorio.

En tanto, las autoridades militares israelíes afirmaron a la AFP no estar informadas de incursión alguna en esas áreas el lunes.

Una fuente de seguridad en Gaza señaló a la AFP que “varios tanques y vehículos militares, acompañados de una excavadora militar”, habían penetrado el lunes por la mañana en la zona situada al oeste de la línea amarilla, en el centro del territorio.

Después del alto el fuego alcanzado para Gaza en octubre de 2025, se estableció la llamada línea amarilla para dividir las áreas bajo control israelí, más del 60% del territorio, de aquellas bajo control de Hamás.

Israel y el movimiento islamista palestino se acusan mutuamente de violar esta tregua, lograda dos años después del inicio de la guerra provocada por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.

Al menos 1.500 palestinos han muerto desde el inicio del acuerdo, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, cuyas cifras son fiables según la ONU.

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel lanzó una campaña militar sin precedentes que destruyó la mayor parte de Gaza y se cobró la vida de más de 74.500 personas, según el mismo ministerio.