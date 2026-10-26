Desarticulada una banda que utilizaba drones para distribuir droga en Popayán

Las autoridades señalaron que incautaron dos drones acondicionados con un mecanismo artesanal, al parecer, para transportar y soltar los estupefacientes sin recurrir a la distribución en las calles. Crédito: Policía Nacional.

Popayán - Cauca

Una red delincuencial que utilizaba drones para distribuir drogas en Popayán fue desarticulada tras un operativo que dejó diez personas capturadas, entre ellas el presunto cabecilla de la estructura dedicada al microtráfico conocida como ‘Los Halcones’.

La Policía Metropolitana señaló que las operaciones delincuenciales se ejecutaban en sectores de las comunas 5, 6, 7 y 8 justamente en los barrios Alfonso López, Santo Domingo, María Oriente y Nueva Floralia de Popayán, hasta donde llegó el grupo de operaciones especiales y el Gaula militar para ejecutar nueve allanamientos.

En medio de las operaciones las autoridades señalaron que incautaron “dos drones acondicionados con un mecanismo artesanal, al parecer, para transportar y soltar los estupefacientes sin recurrir a la distribución en las calles”.

El comandante encargando de la Policía Metropolitana de Popayán, teniente coronel Luis Fernando Gómez aseveró que “logramos desarticular al grupo delincuencial dedicada al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Tres capturas en flagrancia y siete por orden judicial. Con esta operación le damos un duro golpe a las rentas criminales del microtráfico aquí en la ciudad”.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de tráfico de estupefacientes.

La modalidad para la distribución de estupefaciente mediante drones en el perímetro urbano encendió las alarmas de la población y las autoridades por lo que se incrementaron los operativos para combatir este delito.