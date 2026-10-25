El ELN entregó a comisión humanitaria a una menor que mantenía retenida en el Cauca

Inzá - Cauca

A una comisión humanitaria fue entregada en las últimas horas una adolescente de 17 años que permanecía en poder del ELN desde el 12 septiembre en el oriente del departamento del Cauca.

Información preliminar da cuenta que la joven fue retenida en medio de combates entre el frente Manuel Vásquez Castaño del ELN y la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

Los hechos se registraron en zona rural del municipio de Inzá, Cauca.

​Después de más de 40 días de cautiverio, la entrega de la adolescente se concretó por la mediación de la Defensoría del Pueblo, la ONU, la MAPP/OEA, el Área de Derechos Humanos del el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y el arzobispo de Popayán, monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos.

Al respecto, ​Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del CRIC, resaltó la importancia de la devolución de los menores a sus territorios y reiteró el llamado a todos los grupos armados para que cesen de inmediato el reclutamiento forzado en la región.

“Resaltamos este acto en la medida en que permite el bienestar de la menor, en un acto al que están obligados todos los actores armados en términos de devolver los niños a los territorios indígenas. Este último hecho que afortunadamente ha salido bien se suma a todos los rescates que se han dado en este mes; que desafortunadamente también dan cuenta del incremento de reclutamiento de niños”, dijo Capaz.

El coordinador puntualizó que las comunidades esperan que todos loe menores que se encuentran al interior de los grupos armados ilegales, sean devueltos a sus familias en el menor tiempo posible.