CEJ cuestionó las demoras de la Procuraduría en la investigación por insultos de Benedetti a Lombana

Durante su intervención en la Gran Cumbre Internacional de la Justicia, el director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Hernando Herrera, lanzó fuertes cuestionamientos al Procurador General de la Nación por la falta de decisiones disciplinarias frente al caso del exministro Armando Benedetti que tildó de “criminal y delincuente” a la magistrada Cristina Lombana.

Además de manifestar fuertes críticas hacía el gobierno del expresidente Gustavo Petro por el trato contra los jueces, señalando que el acatamiento de las decisiones judiciales es el pilar que protege a la democracia.

¿Cuál fue el llamado que hizo?

Hernando Herrera, director ejecutivo de la Corporación Excelencia a la Justicia (CEJ), compartió su opinión respecto a la protección y el respeto que merecen los funcionarios judiciales frente a los ataques y descalificaciones provenientes del alto gobierno y de actores políticos.

En este contexto, el director de la CEJ centró parte de su reclamo en la inacción de los órganos de control, interpelando directamente al Procurador General de la Nación. Puso sobre la mesa el caso ocurrido hace casi doce meses, cuando un entonces ministro del despacho tildó públicamente a una magistrada de “criminal y de delincuente”.

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Herrera denunció que durante los últimos años se ha estigmatizado de manera sistemática a magistrados de las cortes, tribunales y jueces de la República. Según señaló, el debate público ha estado marcado por el descontrol discursivo y la calumnia con el propósito de ubicar a los operadores de justicia en medio del pugilato político, llegando al extremo intolerable de descalificarlos por su raza o condición de género.

“A propósito, hoy, 26 de octubre, me pregunto y le preguntó al señor Procurador General, ¿por qué luego de casi doce meses de que un ministro tildara a una magistrada de criminal y de delincuente, la Procuraduría aún no lo ha sancionado? ¿Cuál es la razón?”, comentó el director de la CEJ, Hernando Herrera.

Ante este panorama, Herrera cuestionó la demora y la falta de sanciones disciplinarias por parte de la entidad, exigiendo mayor celeridad y firmeza al Ministerio Público para blindar la autonomía y la dignidad de la administración de justicia en el país.

Por otra parte, el director también denunció que durante los últimos años se ha estigmatizado de manera sistemática a magistrados de las cortes, tribunales y jueces de la República. Según señaló, el debate público ha estado marcado por el descontrol discursivo y la calumnia con el propósito de ubicar a los operadores de justicia en medio del “pugilato político”, llegando al extremo intolerable de descalificarlos por su raza o condición de género.

Su intervención abre nuevamente el debate nacional sobre las relaciones institucionales, los límites del discurso político frente a la Rama Judicial y la necesidad de blindar a los operadores de justicia de presiones externas en medio del actual escenario político del país.