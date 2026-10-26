Capturan a coronel (r) por agresión sexual y homicidio de dos hermanas en Granada, Antioquia

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Wilson Humberto Velandia Serrano, coronel en retiro del Ejército Nacional, por su presunta participación en el secuestro, la agresión sexual, la tortura, el homicidio y la desaparición forzada de dos hermanas en Granada, Antioquia. Los hechos ocurrieron entre el 21 y el 22 de febrero de 2003.

La investigación señala que integrantes del Frente Batallas del Santuario del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) retuvieron a las jóvenes, de 19 y 17 años, en la plaza principal del municipio y las trasladaron a una vivienda. Para entonces, Velandia Serrano era teniente del Batallón de Artillería n.º 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército.

Las hermanas habrían sido agredidas sexualmente y torturadas

Según la Fiscalía, el entonces oficial habría llegado al inmueble donde estaban retenidas las jóvenes y llevado a la adolescente de 17 años hasta un baño, donde presuntamente la agredió sexualmente. Mientras tanto, su hermana habría sido sometida a vejámenes por otros hombres. La investigación indica que el militar también se habría sumado posteriormente a las agresiones.

Las víctimas habrían sido golpeadas y amenazadas en medio de señalamientos sobre supuestos vínculos con otro grupo armado ilegal.

Investigan orden de asesinato y desaparición de los cuerpos

Las evidencias recopiladas por el organismo investigador indicarían que Velandia Serrano habría ordenado a integrantes de la estructura paramilitar asesinar a las dos hermanas y sepultar sus cuerpos en un cerro.

De acuerdo con la investigación, años después también habría dispuesto la exhumación de los restos para evitar que fueran encontrados. Esta presunta intervención es uno de los elementos del caso relacionado con la desaparición forzada de las jóvenes.

Coronel retirado fue capturado en Medellín

La orden de captura fue emitida por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y ejecutada por unidades de la Sijín de la Policía Nacional en Medellín.

Velandia Serrano fue vinculado al proceso mediante diligencia de indagatoria, bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000. La Fiscalía le atribuye posibles responsabilidades en cinco delitos: secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, tortura en persona protegida agravada, homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada.

La medida de detención preventiva fue adoptada en el marco de la investigación por los hechos ocurridos hace más de 23 años en Granada, Antioquia.