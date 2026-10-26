Asesinan a un hombre y una mujer en una vivienda de Manrique, Medellín

Medellín, Antioquia

Un hombre de 36 años y una mujer de 34 fueron encontrados muertos dentro de una vivienda del barrio Santa Inés, en la comuna de Manrique, Medellín. Las víctimas fueron identificadas como Jorge Leyson Perea Perea y Nohely Córdoba Palacio. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección técnica de los cadáveres el domingo 25 de octubre, hacia las 8:25 de la mañana.

De acuerdo con la información preliminar, ambos cuerpos presentaban lesiones ocasionadas por arma de fuego. El hallazgo se produjo al interior de una residencia y las circunstancias en las que ocurrieron las muertes son materia de investigación.

Así encontraron a las víctimas en Santa Inés

Según los primeros reportes, familiares de la pareja acudieron a la vivienda después de varios días sin tener noticias de ellos. La información divulgada señala que no lograban comunicarse con las víctimas desde el jueves 22 de octubre.

Los reportes iniciales indicaron que el cuerpo de Jorge Leyson Perea Perea fue encontrado en un pasillo, con una herida de bala en la cabeza, mientras que Nohely Córdoba Palacio estaba en una habitación, sobre una cama y envuelta en una sábana. Estos detalles deberán contrastarse con los resultados de la investigación forense.

Manrique registra 13 homicidios en 2026

El doble homicidio ocurrió en un contexto de reducción de las muertes violentas en esta comuna. Según las cifras suministradas para el periodo comparado de 2025 y 2026, Manrique pasó de 25 a 13 homicidios, una disminución de 12 casos, equivalente al 48 %.

En el consolidado de Medellín, los homicidios bajaron de 270 a 196, es decir, 74 casos menos y una reducción del 27 % frente al mismo periodo del año anterior. Las cifras incluyen las distintas comunas y corregimientos de la ciudad.

Hallan un hombre muerto en una zona boscosa de Santa Elena

Otro homicidio fue reportado el domingo 25 de octubre en el barrio Media Luna, en el corregimiento de Santa Elena. Hacia las 8:45 de la mañana, el CTI de la Fiscalía realizó la inspección técnica al cadáver de un hombre de entre 30 y 35 años, cuya identidad no había sido establecida en el reporte.

El cuerpo fue encontrado en una zona boscosa y presentaba lesiones ocasionadas por arma de fuego. El caso llegó a conocimiento de las autoridades mediante un reporte de la central de radio. Tanto las circunstancias de la muerte como la identidad de los responsables son materia de investigación.

Murió un joven de 18 años tras ser golpeado en La América

El sábado 24 de octubre se reportó la muerte de Kevin Andrés Espinoza Goez, de 18 años, quien había resultado lesionado por golpes y un objeto contundente. Según el informe, el joven fue agredido ese mismo día y trasladado posteriormente a un centro asistencial, donde falleció a causa de las lesiones.

La inspección técnica del cadáver fue realizada por el CTI de la Fiscalía a las 3:14 de la madrugada del domingo 25 de octubre. El caso fue registrado en el barrio Santa Teresita, en la comuna de La América. Las autoridades investigan las circunstancias de la agresión y quiénes serían los responsables.

Medellín registra 11 homicidios en octubre y 196 en 2026

De acuerdo con el balance estadístico suministrado, Medellín registra 11 homicidios en octubre de 2026, frente a 21 en el mismo periodo de 2025, una disminución de 10 casos, equivalente al 48 %.

En el acumulado anual, la ciudad pasó de 270 homicidios en 2025 a 196 en 2026, una reducción de 74 casos, correspondiente al 27 %.

En Manrique, donde ocurrió el doble homicidio del barrio Santa Inés, el registro pasó de 25 homicidios en 2025 a 13 en 2026, una disminución del 48 %.