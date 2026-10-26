“Victoria histórica”: Países de América Latina y el Sur Global reaccionan a la reelección de Lula

SAO PAULO, BRAZIL - OCTOBER 24: Luiz Inácio Lula Da Silva, incumbent president of Brazil and presidential candidate for Partido dos Trabalhadores (PT) waves a Brazil flag during a rally ahead of the presidential runoff at Avenida Paulista on October 24, 2026 in Sao Paulo, Brazil. The incumbent president of Brazil will face Flavio Bolsonaro in a tight runoff to seek a fourth tenure in the presidency. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images) / Alexandre Schneider

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo un cuarto mandato como presidente de Brasil, fue saludado por la mayoría de los gobernantes de América Latina y celebrado por líderes de la izquierda mundial, así como mandatarios del Sur Global.

En una remontada contra todos los pronósticos, el mandatario izquierdista se impuso con el 51,7% de los votos frente al 48,2% de Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta electoral del domingo.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, escribió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también de izquierda, en la red social X.

El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitó a su “hermano” por la “victoria histórica” sobre el hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) “que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social”.

La expresidenta argentina Cristina Kirchner (2007-2015), que cumple seis años de prisión domiciliaria por corrupción, celebró a su “compañero presidente” Lula, quien en 2025 la visitó en Buenos Aires.

“Guatemala y Brasil comparten la convicción de que gobernar es trabajar por el bien común”, tuiteó el presidente socialdemócrata del país centroamericano, Bernardo Arévalo.

Desde Uruguay, el mandatario izquierdista Yamandú Orsi felicitó a su “amigo” reelecto “por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”, indicó en X.

Alianza estratégica

Con la victoria de Lula, la primera economía de la región se mantiene como una de los pocos bastiones progresistas.

Brasil se desvía del giro a la derecha que han dado países como Argentina, Chile o Colombia, con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump.

“El pueblo de Brasil ha dado una contundente muestra de participación cívica y democrática”, dijo un comunicado de la cancillería de Venezuela, donde la presidenta interina Delcy Rodríguez gobierna bajo fuerte presión de Washington.

La mandataria de Perú, la derechista Keiko Fujimori, saludó al pueblo brasileño por la “jornada democrática” del domingo y felicitó a Lula por su reelección.

“Reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos”, señaló en X.

En el mismo tono, el ultraderechista José Antonio Kast, firme aliado de Bolsonaro, dijo haber conversado con el brasileño y extenderle sus felicitaciones.

“Chile y Brasil tienen mucho futuro en común”, apuntó el presidente chileno. “Seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región”, agregó.

El ecuatoriano Daniel Noboa, que defiende la mano dura contra la criminalidad, abogó igualmente por la cooperación en el cuarto mandato de Lula.

“Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos”, indicó el mandatario de derecha en X.

Espero “que en este cuatrienio renovado sigamos trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera”, dijo el presidente dominicano, Luis Abinader, en esa red social.

Asimismo, el mandatario paraguayo, Santiago Peña, aspira a trabajar junto a Lula “por el bienestar” de sus pueblos.

La remontada del progresismo

Más allá de América Latina, numerosos líderes mundiales reaccionaron al triunfo de Lula, muy implicado en la política internacional y defensor del Sur Global.

Rusia celebró su reelección, al afirmar que “hizo mucho, no solo para el desarrollo de las relaciones bilaterales, sino también para avanzar procesos en el marco de los BRICS”, según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

La cancillería china lo felicitó y dijo que iban a trabajar “para continuar avanzando en la construcción de una comunidad de futuro compartido” entre ambos países, también socios en el bloque de los BRICS.

Igualmente, dentro de esta alianza, el primer ministro indio, Narendra Modi, celebró la victoria de su “estimado amigo” y aseguró que continuarán su cooperación para hacer “progresar las prioridades comunes del Sur”.

Destacadas figuras del progresismo global se alegraron del triunfo, como el ícono de la izquierda estadounidense, Bernie Sanders, o el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

“¡Gran victoria para Lula! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España. La remontada del progresismo global acaba de comenzar”, dijo Sánchez, que en noviembre se enfrenta a unas elecciones generales en las que aspira a la reelección.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el resultado como un triunfo para “la democracia y el multilateralismo”, y el dirigente francés, Emmanuel Macron, dijo que iban a trabajar juntos con Lula por “un mundo más justo”.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, destacó que “Brasil, la mayor democracia de América Latina, votó” y ofreció “profundizar la asociación estratégica” entre los dos países.

En Canadá, el primer ministro Mark Carney destacó la relación bilateral que ha “florecido” bajo el mandato de Lula. “Aprovechemos esta oportunidad para hacerla aún más fuerte, juntos”, sostuvo.