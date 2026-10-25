Turista murió tras ser embestido por una lancha mientras practicaba careteo en Santa Marta

José Arbey Díaz, oriundo del Valle del Cauca, murió este domingo tras resultar herido en un accidente marítimo en Cabo Tortuga, Santa Marta. Foto: Playa Cabo Tortuga / Foto referencia lancha

Un turista identificado como murió este domingo 25 de octubre tras resultar herido en un accidente marítimo en el sector de Cabo Tortuga, en Santa Marta, cuando se encontraba practicadno caretero y fue impactado por una embaración.

Caracol Radio, conoció en exclusiva que se trata de José Arbey Díaz, de 58 años de edad, procedente del Valle del Cauca. Según las primeras informaciones, la lancha apenas se disponía a iniciar un recorrido turístico.

En entrevista exclusiva con Caracol Radio, el capitán de puerto de Santa Marta, Julio Monroy, confirmó que la víctima fue evacuada en la misma lancha y trasladada hasta la clínica Avidanti, donde llegó sin signos vitales.

“Efectivamente, en el sector de Cabo Tortuga una persona se encontraba haciendo careteo y fue impactada, embestida por una lancha de las que remolcan gusanos en ese sector”, explicó el oficial.

Investigan cómo ocurrió el accidente en Cabo Tortuga

Monroy indicó que la Capitanía de Puerto comenzó las actuaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades relacionadas con el siniestro marítimo.

“Nos encontramos ya adelantando todas las diligencias para poder iniciar con la investigación y establecer la responsabilidad dentro de este siniestro marítimo”, señaló el capitán a Caracol Radio.

Sobre las circunstancias del accidente, el oficial explicó que, según la información preliminar, la embarcación apenas comenzaba a alejarse de la costa cuando ocurrió el impacto.

“Al parecer fue cuando esta lancha empezaba a hacer el recorrido, iba alejándose de la costa y ocurrió la novedad con el señor que estaba careteando”, precisó.

La autoridad marítima aún no ha establecido oficialmente la distancia a la que se encontraba la embarcación de la orilla ni si transitaba por una zona autorizada. Estos aspectos serán materia de investigación.

¿Qué controles se realizan en las playas de Santa Marta?

El capitán de puerto explicó que la Dirección General Marítima (Dimar) realiza verificaciones de seguridad en los embarcaderos y trabaja de manera coordinada con la Armada Nacional, a través de la Estación de Guardacostas, para atender emergencias en el mar.

También indicó que se adelantan actividades preventivas con la Alcaldía de Santa Marta y la Policía de Turismo para informar a los visitantes sobre las medidas de seguridad en las playas.

Frente a las distancias que deben mantener las embarcaciones respecto de bañistas y turistas, Monroy insistió en que el caso aún está en una etapa inicial de investigación.

“Todos los capitanes deben evitar cualquier obstáculo y, obviamente, estar alejados de cualquier turista”, manifestó.

La investigación deberá establecer cómo se produjo el impacto, si se respetaron las condiciones de navegación y qué responsabilidades podrían derivarse de lo ocurrido. Entretanto, la Dimar reiteró la importancia de cumplir las medidas de seguridad marítima para proteger la vida de quienes visitan las playas de Santa Marta.