Tibuyanos marcharán para pedir la libertad de comerciante

Lina Ortega, secuestrada en el municipio de Tibú / Foto Voces del Catatumbo

Norte de Santander

La sociedad civil en el municipio de Tibú ha programado para el día de mañana una marcha para reclamar la libertad de la comerciante Lina Ortega.

La víctima fue plagiada cuando se desplazaba en su vehículo junto con sus hijos, en la vereda La Llana de esa población al norte del departamento.

A medida que pasan los días crece el desconcierto en sus seres queridos, amigos y las autoridades civiles al desconocerse su paradero y no tener noticias de ella.

Por esto para mañana esta prevista una marcha para pedir por su libertad, y a la que han sido convocados los habitantes del municipio de Tibú.

La actividad esta prevista para las 7 AM en el parque principal de esa localidad, al norte del departamento. Se le sha manifestado a los participantes que deben llevar elementos blancos como símbolo de paz y esperanza para las familias víctimas de este flagelo.