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25 oct 2026 Actualizado 13:54

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Cúcuta

Empresa de acueducto mantiene contingencia por el fenómeno del niño

Veolia Aguas del Norte insiste en el ahorro del líquido

Fabio Araque, gerente Aguas del Norte / Foto Caracol Cúcuta

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La empresa Veolia Aguas del Norte mantiene un monitoreo permanente sobre las fuentes hídricas desde donde se abastece la ciudad con el fin de mitigar el impacto del fuerte verano, asociado al fenómeno del niño.

El gerente de la compañía Fabio Araque dijo a Caracol Radio que “nosotros hemos trazado un plan de seguridad hídrica que nos permite mantener el seguimiento en cuanto al consumo y su ahorro”.

Explicó que “hemos estado trabajando, hemos activados todos los monitoreos, los que corresponden a la situación que estamos evidenciando”.

“Hemos entregado reportes a nuestro contratante para que se gestiones captaciones ilegales de agua que no están destinadas al consumo humano” dijo el gerente.

La mayor preocupación de las autoridades esta concentrada en los asentamientos humanos que tiene la ciudad donde residen 17 mil personas.

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