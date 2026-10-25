Autoridades verifican cilindro abandonado vía Abrego

Norte de Santander

Las autoridades adelantan protocolos de rigor en la vía Abrego-Ocaña ante el abandono de un cilindro sobre esta arteria nacional que comunica a esa región con la Costa Caribe.

Son más de ocho horas donde la movilidad se ha mantenido en alerta frente al elemento sospechoso dejado en el lugar.

El cilindro tiene un grafiti alusivo al EPL, guerrilla que por muchos años hizo presencia en la Provincia de Ocaña y cuyo líder fue abatido por las Fuerzas Militares hace varios años atrás.

Técnicos antiexplosivos dijeron a Caracol Radio que “se esta esperando la verificación de la radio frecuencia para adelantar todos los protocolos de rigor necesarios de manera preventiva”.

Las autoridades han advertido que en el tramo donde se produce esta afectación hay presencia de la fuerza pública a través de varias especialidades.