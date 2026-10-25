Obras inconclusas: ICBF denuncia presunto ‘elefante blanco’ en Bogotá, lleva 12 años sin terminar

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) identificó una obra inconclusa en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, en la que se han invertido más de 4.600 millones de pesos desde 2014 y que hasta el momento, no ha sido puesta al servicio de la ciudadanía.

El hallazgo se produjo durante una inspección adelantada por la nueva administración de la entidad a la infraestructura de su propiedad. Según un informe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del ICBF, el proyecto presenta incumplimientos contractuales.

¿Qué encontró la entidad pública en su inspección?

Tras un documento conocido por Caracol Radio, el contrato de obra de 2014 registró un avance físico del 85,8% y el de 2024 reporta un avance del 76%, persisten pendientes en acabados, baños, ascensores y sistemas técnicos, todos en mal estado.

Ampliar Cerrar

En la parte de seguridad, una de las bombas eyectoras está dañada, por lo que el sótano depende de un solo equipo operativo, situación calificada como de ‘riesgo alto’.

A esto se suma el deterioro patrimonial que podría generar el hecho de que la obra permanezca desocupada y sin terminar, lo que deja expuestas las intervenciones realizadas. También se advierte que el permiso del proyecto eléctrico tiene una vigencia limitada y podría requerir nuevos trámites.

En cuanto a la calidad de los trabajos, la Oficina de Control Interno identificó deficiencias en la pintura y en la ubicación de canaletas y tomacorrientes, con un nivel de ‘riesgo medio-alto’.

¿Cuál es la situación jurídica de la obra?: ICBF

En cuanto a la situación jurídica, el informe señala que en 2019 se cerraron dos procesos administrativos relacionados con la construcción y la interventoría de la obra. En el segundo caso, la decisión se tomó porque no se encontraron pruebas suficientes del incumplimiento denunciado.

Sin embargo, el proyecto todavía enfrenta dos procesos judiciales por diferencias relacionadas con los contratos, uno ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro ante el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá. Las reclamaciones económicas registradas suman cerca de 867 millones de pesos.

Frente a esta situación, la Oficina de Control Interno recomendó exigir que se terminen los trabajos pendientes y ampliar las garantías que permitan responder por el cumplimiento del contrato y la calidad de la obra.