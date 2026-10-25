Karina García sorprendió embarazada en el sold out de Kris R y protagonizaron un beso en tarima

Kris R vivió una noche especial en Bogotá con su primer concierto con boletería agotada en el Movistar Arena. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención del público fue la aparición de Karina García, quien llegó a acompañarlo en medio de su embarazo y protagonizó con el artista una escena romántica sobre el escenario.

El encuentro ocurrió el viernes 23 de octubre, durante la interpretación de ‘4 Life’, canción que el cantante le dedicó a su pareja. Karina apareció vestida de blanco y su presencia provocó gritos y aplausos entre los asistentes, que grabaron el momento y compartieron los videos en redes sociales.

El beso de Kris R a Karina García que llamó la atención en redes

Uno de los instantes más comentados llegó cuando Kris R se arrodilló frente a Karina y le dio un beso en el vientre, en una muestra de cariño hacia la mujer con quien espera su primer hijo. La pareja también compartió abrazos y un beso frente al público.

Las imágenes comenzaron a circular en plataformas digitales y generaron reacciones entre los seguidores de ambos, que destacaron el gesto del cantante durante una presentación importante para su carrera.

¿Qué pasó con los rumores de ruptura?

La aparición también llamó la atención porque se produjo después de varias semanas de especulaciones sobre una posible separación. A comienzos de octubre, seguidores de la pareja notaron que algunas fotografías que compartían en Instagram habían desaparecido de sus perfiles, lo que alimentó los comentarios sobre una supuesta crisis.

Hasta entonces, Karina no había dado mayores explicaciones públicas sobre esas versiones. Su presencia en el concierto y las muestras de cariño con Kris R volvieron a poner la relación en el centro de la conversación digital.

La noche también representó un logro profesional para el artista, que reunió a miles de personas en el Movistar Arena y contó con invitados durante su presentación.

La aparición de Karina García y el beso que compartió con Kris R se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la noche, combinando el éxito musical del cantante con una escena personal que rápidamente llegó a las redes sociales.