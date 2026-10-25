Bomberos rescataron a un adulto mayor que cayó cerca de 60 metros en Barichara

Bucaramanga

Una operación de rescate permitió salvar la vida de un adulto mayor que cayó cerca de 60 metros en el sector conocido como La Peña, sobre la vía que comunica a Barichara con Corralitos, en inmediaciones del puente Guaní, en Santander.

El caso fue atendido por unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barichara, luego de que la comunidad alertara sobre la posible caída de una persona en este punto. Según explicó Marco Angarita Mejía, comandante de la institución, inicialmente se informó que un hombre había sido visto sentado sobre el cabezote de una alcantarilla, pero posteriormente desapareció y dejó algunas pertenencias en el lugar.

Al llegar al sitio y verificar la situación, los bomberos lograron divisar un sombrero en la parte baja de La Peña. Por esta razón, prepararon los equipos necesarios para descender y localizar al adulto mayor, quien fue encontrado a unos 60 metros de profundidad, atrapado entre unos arbustos.

El comandante explicó que el hombre no llegó hasta el precipicio, lo que habría podido ocasionarle lesiones de mayor gravedad. Los rescatistas procedieron a inmovilizarlo, asegurarle un arnés y realizar las maniobras necesarias para descender con él hasta una zona donde pudiera ser evacuado.

La operación contó con el apoyo de seis uniformados de la Policía Nacional, quienes colaboraron para sacar al hombre del lugar, ubicado a una distancia considerable del punto de acceso.

De acuerdo con Angarita Mejía, el adulto mayor presentaba laceraciones y algunas heridas en el cuero cabelludo, el rostro y una pierna, pero no sufrió fracturas. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara para recibir atención médica.

El comandante destacó la importancia del aviso oportuno de la comunidad, pues permitió activar la búsqueda y evitar que la situación tuviera consecuencias más graves. También indicó que el hombre, quien es conocido en el municipio, aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol y que, según su relato, ya había sufrido otro percance similar años atrás, en el sector del Camino Real.