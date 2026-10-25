En menos de 40 días el HUS espera que las EPS paguen deudas por más de $400 millones. Foto: Suministrada.

Bucaramanga

El Hospital Universitario de Santander (HUS) espera comenzar a recibir recursos por las deudas que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) mantienen con la institución, cuya cartera pendiente supera los 400.000 millones de pesos.

El Coronel (r) Ricardo Hoyos, gerente del HUS, explicó que el centro asistencial ya adelantó gestiones con Coosalud y Famisanar para participar en el plan de choque impulsado por el Ministerio de Salud, que busca aliviar las dificultades financieras de las instituciones que integran la red hospitalaria del país.

Sin embargo, el funcionario aclaró que, hasta el momento, el hospital no ha recibido dinero por este mecanismo y que el procedimiento no contempla el pago inmediato de la totalidad de las obligaciones pendientes.

“Hemos trabajado con Coosalud y Famisanar, donde recibimos todo su portafolio para realizar el plan de choque. No hemos recibido ningún pago”, señaló Hoyos.

De acuerdo con el gerente, el mecanismo establece un proceso de revisión de las cuentas y de las facturas presentadas para determinar cuáles valores pueden ser reconocidos. La expectativa del HUS es recibir los pagos correspondientes a lo facturado en un plazo aproximado de 40 días.

La llegada de estos recursos sería importante para mejorar el flujo de caja de la institución, que debe responder por sus gastos de funcionamiento, el pago de sus obligaciones y la continuidad de los servicios médicos para pacientes de Santander y otros departamentos.

No obstante, Hoyos indicó que el impacto del plan de choque sobre la prestación de los servicios en el HUS sería limitado, debido a que la institución venía priorizando la atención integral de sus usuarios y no registraba mayores restricciones en este aspecto.

“Realmente no teníamos muchos retrasos frente a esto ni restricciones a nuestros usuarios”, sostuvo.

Pese a esta situación, la deuda acumulada de las EPS continúa siendo uno de los principales desafíos financieros del hospital. Por ahora, está pendiente establecer cuánto dinero será reconocido y cuándo se harán efectivos los desembolsos.

La institución espera que el proceso avance y que las gestiones adelantadas se traduzcan en recursos que contribuyan a su sostenibilidad financiera y le permitan mantener la atención de los pacientes.