Alerta por muertes selectivas en el Catatumbo

Norte de Santander

Los tres homicidios ocurridos en las últimas horas en el área rural de Tibú y el municipio de El Tarra volvieron a generar alertas en la sociedad civil y en las autoridades de la región del Catatumbo.

El epicentro de un doble homicidio en la vereda San Marcos en el municipio de Tibú y en la vereda Las Torres ha provocado la preocupación de las comunidades por las muertes que se están registrando.

En el hecho más reciente, fue asesinado Camilo Carrascal quien había abandonado las armas como integrante en su momento del Ejercito Popular de Liberación EPL y se había reintegrado a la vida civil.

Sin embargo las autoridades atribuyen estos hechos a la violencia que se ha generado por los enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley que delinquen en la zona, el ELN y las Farc.

Aún se desconoce quienes serían los responsables de los hechos violentos que se han presentado en las últimas 48 horas en esa región.