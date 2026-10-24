Autoridades investigan presunto caso de secuestro en el Catatumbo

Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander tratan de establecer el paradero del joven Edwar Andrey Pérez, de quien sus familiares no tienen noticias después de tomar la decisión de desplazarse hacía el municipio de Tibú.

La información preliminar advierte que el hombre salió desde el municipio de El Zulia y durante sus primeros trayectos hacía la región del Catatumbo, sostuvo comunicación con sus familiares.

Posteriormente y a medida que la distancia avanzaba se perdió todo contacto, y luego de 72 horas no hay noticias de sus paradero.

Su desaparición se ha convertido en un misterio, porque se desconoce exactamente lo que ocurrió en el viaje que tenía como destino el municipio de Tibú.

Las autoridades avanzan en la investigación para tratar de esclarecer el paradero del joven. En los últimos días se han registrado dos casos de secuestro, donde las víctimas son comerciantes.