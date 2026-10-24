Organizaciones de derechos humanos piden protección para la población civil en el Catatumbo

Norte de Santander

Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Norte de Santander lamentaron la guerra con drones que han desatado los grupos guerrilleros en la región del Catatumbo.

Enrique Pertuz, presidente de la Corporación de Derechos Humanos Corpored dijo a Caracol Radio que “esta es una situación muy compleja para las comunidades, pero también le hemos pedido a los grupos insurgentes que asuman su responsabilidad política”.

“En lo que tiene que ver con unos mínimos humanitarios y con el Derecho Internacional Humanitaria. Unas comunidades que hoy se encuentran en medio del fragor de esos drones que atacan indiscriminadamente contra la población civil en medio de esa guerra despiada que se vive hoy en el Catatumbo”.

El líder social precisó que no tener hoy canales humanitarios en la zona donde se genera la problemática provoca más situaciones violentas.

Después de 21 meses de confrontaciones entre los grupos ilegales más de 120 mil personas han sido víctimas del desplazamiento forzado en la región.