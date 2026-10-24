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24 oct 2026 Actualizado 13:30

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Crece la preocupación por el aumento de los casos de secuestro en Ocaña

Alcalde reclama más compromiso de las autoridades

Emiro Cañizares, alcalde de Ocaña / Foto: Gobernación de Norte de Santander

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Norte de Santander

El secuestro del comerciante Luis Alfonso Quintero Trillos volvió a encender las alarmas sobre la grave situación de inseguridad que tiene Ocaña y que se refleja en uno de los delitos de mayor impacto: el secuestro.

El alcalde del municipio Emiro Quintero dijo a Caracol Radio que “nosotros expresamos nuestro solidaridad con la familia de don Luis Alfonso, pero más allá de esto, lo que pasa en nuestra ciudad, reclama toda la atención de las autoridades”.

Explicó que en varias oportunidades ha llamado la atención sobre algunos corredores neurálgicos que han sido utilizados para la comisión de este delito como “entre Acolsure, el ingreso a las a universidades, en ese sector. Y por ahí la vía que comunica a unas veredas que son limites con el municipio de La Playa”.

“Ese corredor Ocaña.-La Ondina- Las Chircas. Aguas Claras, vía Convención el corredor hacía el Agua La Virgen, el corredor entre Ocaña y la vereda La Madera, es otro de los que hemos recomendado porque sabemos lo que ha venido ocurriendo en estas áreas que necesitan reforzar la seguridad” precisó.

El mandatario lamentó que hoy la más alta cuota de este abominable delito en Norte de Santander ha sido colocada por un alto número de ocañeros, que hoy desafortunadamente están privados de la libertad.

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