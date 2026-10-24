Hospital de Elías en Huila, invierte $1.000 millones en tres puestos de salud rurales

Los puestos de salud de Paso de Maito y El Viso, en el municipio de Elías, intervenidos para mejorar la infraestructura y facilitar el acceso a los servicios médicos de las comunidades rurales. Foto ESE San Francisco de Asís

Neiva

El Hospital San Francisco de Asís de Elías, Huila, avanza en el mejoramiento de tres puestos de salud rurales con una inversión total de $1.000 millones, recursos provenientes del Ministerio de Salud y Protección Social. La iniciativa busca acercar los servicios médicos a las comunidades que enfrentan dificultades de transporte hacia el casco urbano y otros municipios.

Según Derly Marcela Giraldo, gerente de la institución, las intervenciones se realizan en el centro poblado de Potrerillos, El Viso y la vereda Paso de Maito. La adecuación de este último puesto de salud sería entregada en aproximadamente un mes, mientras que El Viso podría estar listo en enero. Las fechas son tentativas y dependerán del avance de las obras.

“Lo que estamos haciendo son mejoras para poderlos poner en servicio nuevamente para la comunidad”, explicó Giraldo. Una vez terminadas las adecuaciones, será necesario adquirir equipos biomédicos y obtener la habilitación de la Secretaría de Salud Departamental para prestar atención en estos espacios. La gerente indicó que se proyecta contar con una promotora de salud que rote por los tres puestos y permita ofrecer atención, al menos, una vez por semana, según la disponibilidad presupuestal.

Por otro lado, el hospital adquirió un lote contiguo a sus instalaciones, avaluado en aproximadamente $107 millones, con el propósito de ampliar su infraestructura. La gerente señaló que el objetivo es avanzar hacia la habilitación del servicio de urgencias, que actualmente requiere mayor capacidad instalada para atender pacientes que necesitan observación y otros cuidados antes de una eventual remisión a centros asistenciales de Timaná o Pitalito.

“Ahora el paso siguiente es poder hacer los estudios y diseños, empezar a conseguir los recursos”, afirmó Giraldo, al explicar que la ampliación dependerá de la gestión de financiación y de nuevas inversiones. Entre los avances de la institución también se encuentra la puesta en funcionamiento de una unidad médico-odontológica adquirida con apoyo del Gobierno Departamental y el Ministerio de Salud, además de la incorporación de una ambulancia para fortalecer la capacidad de respuesta en el municipio.