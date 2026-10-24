Capturan a una persona tras profanación y hurto en capilla de El Pital, Huila

La Capilla Nuestra Señora del Amparo, perteneciente a la parroquia Santa Rosa de Lima de El Pital, Huila, fue profanada durante la noche del 23 y la madrugada del 24 de octubre. Foto Redes Sociales

Neiva

Los hechos ocurrieron entre la noche del viernes 23 y la madrugada del sábado 24 de octubre, en el barrio Ecuador. Según el comunicado de la parroquia Santa Rosa de Lima, fueron forzadas las puertas y ventanas de hierro de la sacristía para ingresar al recinto religioso.

Durante el hecho fueron sustraídos varios elementos de uso litúrgico y se abrió de manera forzada el sagrario donde se reservaban las formas eucarísticas. El párroco Luis Gabriel Alarcón Navia calificó lo ocurrido como un “grave atentado contra la Sagrada Eucaristía y contra la fe de los católicos de la parroquia Santa Rosa de Lima”.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Policía Nacional capturó a una persona que tenía en su poder los elementos hurtados. El caso quedó a disposición de las autoridades para los procedimientos correspondientes.

La capilla Nuestra Señora del Amparo permanecerá cerrada mientras se reciben las orientaciones de la diócesis para realizar los actos de desagravio por la profanación. La parroquia Santa Rosa de Lima expresó su solidaridad con los feligreses y llamó a la comunidad a afrontar lo ocurrido desde la fe.