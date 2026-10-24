Autodefensas Conquistadoras de la Sierra intercambian armas por cocaína con ‘Los Costeños’

La Policía Nacional, a través de la DIJIN, en coordinación con la Fiscalía y con apoyo de la DEA, capturó en flagrancia en Maicao, La Guajira, a Eneil Esneider Roncayo Hernández, alias ‘Neil’, señalado de ser el enlace logístico para el intercambio de armas de fuego por cocaína entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el grupo delincuencial ‘La Nueva Generación de los Freseo’, anteriormente conocido como ‘Los Costeños’.

De acuerdo con las investigaciones, tras la neutralización de alias ‘El Bendito Menor’, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada habrían enfrentado dificultades financieras que llevaron a integrantes de esa organización a intercambiar material de guerra por cargamentos de cocaína para sostener su capacidad operativa.

Las autoridades establecieron que el armamento ingresaba por Uribia y posteriormente era trasladado a un inmueble y local comercial ubicado en el centro de Maicao, donde presuntamente era almacenado antes de ser distribuido para abastecer a estructuras criminales que delinquen en Barranquilla y los departamentos de Atlántico y Magdalena.

Durante el operativo de registro y allanamiento, los investigadores incautaron ocho armas de fuego —seis pistolas y dos revólveres—, 92 cartuchos de diferentes calibres, nueve proveedores y tres antenas satelitales de internet. También encontraron un dispositivo DVR de circuito cerrado de televisión que será sometido a análisis para establecer posibles vínculos con otros integrantes de la red.

El director de la DIJIN, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, afirmó que las organizaciones criminales están recurriendo al intercambio de cocaína por armamento para financiarse y fortalecer su capacidad bélica. Según el oficial, la operación permitió afectar una línea de suministro que presuntamente pretendía abastecer a estructuras criminales para ejecutar atentados contra la Fuerza Pública y la población civil.

Alias ‘Neil’ quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer su presunta participación en el tráfico de estupefacientes y la financiación de organizaciones armadas ilegales en el Caribe colombiano.