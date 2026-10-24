Doble homicidio en el municipio de Tibú

Norte de Santander

Las muertes selectivas en el Catatumbo sigue generando preocupación en las autoridades civiles y en la población civil, que esta en medio de la guerra de guerrillas en la zona.

Los enfrentamientos entre el Eln y las Farc que cumplen 21 meses de confrontación armada ha dejado desplazamiento masivo, confinamiento, desarraigo, dolor y tristeza en las comunidades epicentro del conflicto.

En las últimas horas las autoridades reportaron el asesinato de dos personas en la zona rural del municipio de Tibú, en la vereda San Marcos.

Información preliminar da cuenta que este doble homicidio se presentó cuando dos hombres iban a bordo de un montacargas cuando fueron atacados por desconocidos.

Por ahora, se desconoce quienes serían los responsables de esta acción violenta. Tibú es el municipio de la región del Catatumbo que registra la más alta tasa de homicidios al norte del departamento.