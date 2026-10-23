Norte de Santander tiene mil mujeres buscadoras

El 56% son mujeres buscadoras que adelantan esta labor en el departamento/ Foto Caracol Cúcuta

Cúcuta

En Norte de Santander, al menos 1.790 personas son buscadas por sus familiares y, de ellas, alrededor de 1.000 son mujeres que mantienen la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos en un territorio marcado por el conflicto armado y la violencia.

Este 23 de octubre, se hizo la conmemoración el Día Nacional del Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, con la participación de instituciones y asociaciones de víctimas, bajo el liderazgo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y el apoyo de la Secretaría de Víctimas departamental y la Alcaldía municipal.

Sonia Rodríguez, coordinadora territorial de la UBPD en Norte de Santander, explicó que esta fecha, establecida mediante la Ley 2364 de 2024, busca fortalecer el acompañamiento institucional a las mujeres que llevan años buscando a sus seres queridos.

Rodríguez indicó que en el departamento se registran al menos 5.524 personas desaparecidas y que 1.790 personas son buscadas por sus familiares. De estas últimas, cerca 56% son mujeres que adelantan esta labor desde distintos municipios, incluidos territorios afectados por la violencia, como el Catatumbo.

La funcionaria advirtió que esta búsqueda representa un desafío prolongado que, en muchos casos, afecta incluso la salud de quienes la emprenden.

Ante este panorama, la coordinadora territorial señaló que es fundamental fortalecer la articulación entre la UBPD, la Unidad para las Víctimas, la Gobernación, las alcaldías y la Defensoría del Pueblo, para facilitar el acceso a la atención y el acompañamiento.

“Tenemos la absoluta claridad de que solas no podemos”, afirmó Rodríguez, al insistir en la necesidad de una oferta institucional diferencial que responda a las necesidades de las mujeres buscadoras y no se convierta en una barrera para sus procesos.

Por su parte, Ana Doris Rodríguez, buscadora de Villa del Rosario y coordinadora de la Mesa de Víctimas de ese municipio, aseguró que, pese a las dificultades, las familias mantienen sus esfuerzos por encontrar a sus seres queridos, también destacó la importancia de orientar y acompañar a quienes apenas comienzan este camino.

“Lo que hacemos es cómo orientar, acompañar, apoyar y ser ese puente articulador entre el dolor y la esperanza”, manifestó, al referirse al trabajo que realizan con otras víctimas.

Ana Doris hizo un llamado a las madres y familias que aún no se han vinculado a procesos de búsqueda para que se organicen, busquen acompañamiento y no pierdan la esperanza.

“Hay que seguir, hay que unirnos, hay que tocar las puertas, si no nos abren en un lado hay que seguir, pero no desfallecer”, expresó.

Para recibir orientación, recomendó acudir a las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo, las secretarías de víctimas o la Gobernación de Norte de Santander, entidades que pueden servir como canales de acompañamiento en la búsqueda de sus familiares.