Cuatro coroneles volverán al servicio activo tras salir en el gobierno Petro: estos son los nombres

El Decreto 1591 del 22 de octubre de 2026 incluyó a cuatro coroneles del Ejército Nacional que habían quedado por fuera de anteriores procesos de ascenso durante el Gobierno de Gustavo Petro. Se trata de Johny Hernando Bautista Beltrán, Alex Guillermo Tarazona Zambrano, Jairo Antonio Castillo Colorado y Leonardo Mauricio Bastos Martínez, quienes fueron incluidos para ascender al grado de brigadier general.

La inclusión de los cuatro oficiales llama la atención por sus antecedentes en los procesos de selección de la cúpula militar.

En noviembre de 2023, el Gobierno Petro llamó a calificar servicios a Bautista Beltrán y Tarazona Zambrano, quienes se encontraban realizando el Curso de Altos Estudios Militares (CAEM) con miras a ascender a brigadier general. La decisión también cobijó al entonces brigadier general Fredy Marlon Coy Villamil, quien estaba próximo a ascender a mayor general.

Un año después, en octubre de 2024, los coroneles Castillo Colorado y Bastos Martínez fueron notificados de que no serían tenidos en cuenta para ascender a brigadier general, pese a que habían sido seleccionados para adelantar el curso correspondiente. La decisión fue comunicada por el entonces comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo.

Ahora, los cuatro aparecen en el Decreto 1591 de 2026, que contempla el ascenso de 22 coroneles al grado de brigadier general o contralmirante, según la fuerza y el cuerpo al que pertenecen. En el caso de estos oficiales del Ejército, el listado incluye a:

Johny Hernando Bautista Beltrán, del arma de Artillería. Alex Guillermo Tarazona Zambrano, del arma de Aviación. Jairo Antonio Castillo Colorado, del arma de Infantería. Leonardo Mauricio Bastos Martínez, del arma de Aviación.

Los ascensos contemplados en el decreto deben surtir el trámite correspondiente ante el Senado de la República, que tiene la atribución constitucional de aprobar o improbar los ascensos de oficiales generales y de insignia.

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