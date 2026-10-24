¿Cuánto cuesta el SOAT para carro eléctrico? Descuento establecido por Superintendencia Financiera

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, por sus siglas (SOAT), es una póliza obligatoria para todos los vehículos que circulen en territorio nacional, incluyendo vehículos extranjeros, excluyendo a maquinarias agrícolas y vehículos de vía férrea.

Es obligatorio para todo tipo de vehículos y sus tarifas son reguladas por la Superintendencia Financiera.

¿Cuánto cuesta el SOAT para carro eléctrico?

Los carros eléctricos SÍ deben pagar el SOAT, como cualquier otro carro, pero cuenta con un descuento del 10% sobre el valor base del seguro.

Este beneficio aplica por ley y debe verse reflejado automáticamente al cotizar con cualquier aseguradora del país. Además, el descuento está regulado por la Superintendencia Financiera y las aseguradoras están obligadas a aplicarlo, tanto en compras nuevas como en renovaciones.

Los costos del SOAT (sin el descuento aplicado) fueron establecidos en 2026 de la siguiente forma para los carros:

Camperos y camionetas de 0 a 9 años:

Menos de 1.500 c.c: $792.800

$792.800 Entre 1.500 a 2.500 c.c: $946.600

$946.600 Más de 2.500 c.c: $1.110.300

Camperos y camionetas de 10 años en adelante:

Menos de 1.500 c.c: $953.000

$953.000 Entre 1.500 a 2.500 c.c: $1.121.400

$1.121.400 Más de 2.500 c.c: $1.274.000

Más información: Esta es la plataforma en la que podrá hacer reclamaciones por accidentes de tránsito sin SOAT

¿A quién cubre el SOAT y en qué servicios?

El SOAT cubre al conductor, ocupantes del vehículo, pasajeros que se encontraban en vehículos de servicio público y a los peatones que se vieron vinculados en el accidente.

Los servicios médicos que la póliza incluye son los siguientes:

Atención inicial y de urgencias

Hospitalización

Medicamentos

Cirugías y procedimientos

Material médico-quirúrgico (prótesis, órtesis y osteosíntesis)

Servicios diagnósticos

Rehabilitación

¿Cuáles son los montos que cubre el SOAT?

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios: Lo equivalente a 263,13 UVT o hasta 701.68 UVT, es decir, $13.781.171 o $36.749.788 COP.

Lo equivalente a 263,13 UVT o hasta 701.68 UVT, es decir, $13.781.171 o $36.749.788 COP. Incapacidad permanente: Hasta 180 S.M.L.D.V., es decir, $10.505.430 COP.

Hasta 180 S.M.L.D.V., es decir, $10.505.430 COP. Muerte y gastos funerarios: Lo equivalente a 750 S.M.L.D.V., es decir, $43.772.625 COP.

Lo equivalente a 750 S.M.L.D.V., es decir, $43.772.625 COP. Gastos de transporte y movilización de los lesionados: Lo equivalente a 8,77 UVT, es decir, $459.320 COP.

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¿Cuáles son los vehículos que están exentos del SOAT?

Los vehículos que están exentos de portar y pagar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) son aquellos que son eléctricos livianos o de movilidad personal urbana (como patinetas y bicicletas eléctricas).

Estos automotores deben cumplir con unas condiciones que son las siguientes:

Tener una potencia nominal igual o inferior a 1.000 vatios.

Pesar menos de 60 kilogramos (con batería incluida) o, en caso de superar este peso, no exceder los 40 km/h.

Transitar exclusivamente por ciclorrutas.

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