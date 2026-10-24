Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 oct 2026 Actualizado 01:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Capturan a una mujer con seis kilos de droga pegados al cuerpo en el aeropuerto El Dorado

La mujer de 22 años pretendía transportar cocaína y marihuana a la Isla de San Andrés desde Bogotá.

Estefanía Maldonado Posada

Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

Una mujer de 22 años fue capturada en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, cuando durante un control de las autoridades hallaron 10 paquetes envueltos en vinipel adheridos a su cuerpo.

“De manera inmediata, los policías interceptaron a la mujer y la trasladaron para su respectiva identificación y registro. Durante el procedimiento le hallaraon el cargamento, que contenía más de 6 kilogramos de marihuana y cocaína, que tenía como destino la isla de San Andrés.” Teniente Coronel Elizabeth Erazo Benavides, Comandante Estación de Policía Aeropuerto.

El sistema de monitoreo del Aeropuerto identificó a la mujer, quien con una actitud sospechosa transitaba por la terminal aérea; posterior a eso fue interceptada por los uniformados, quienes realizaron la verificación y posterior incautación de la droga.

La capturada y la droga incautada fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado