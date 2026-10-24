Capturan a una mujer con seis kilos de droga pegados al cuerpo en el aeropuerto El Dorado

Una mujer de 22 años fue capturada en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, cuando durante un control de las autoridades hallaron 10 paquetes envueltos en vinipel adheridos a su cuerpo.

“De manera inmediata, los policías interceptaron a la mujer y la trasladaron para su respectiva identificación y registro. Durante el procedimiento le hallaraon el cargamento, que contenía más de 6 kilogramos de marihuana y cocaína, que tenía como destino la isla de San Andrés.” Teniente Coronel Elizabeth Erazo Benavides, Comandante Estación de Policía Aeropuerto.

El sistema de monitoreo del Aeropuerto identificó a la mujer, quien con una actitud sospechosa transitaba por la terminal aérea; posterior a eso fue interceptada por los uniformados, quienes realizaron la verificación y posterior incautación de la droga.

La capturada y la droga incautada fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.