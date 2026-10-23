Preocupación por la inseguridad llevó a intervenir punto de expendio de drogas en Saladoblanco

Neiva

Fabián Esneider Ñañez Quinchoa, conocido como alias ‘Marihuano’, fue capturado en la vereda El Alto de Saladoblanco, Huila, por su presunta vinculación con actividades de narcomenudeo, tras labores investigativas que permitieron ubicar el inmueble donde se comercializarían las sustancias.

Durante el allanamiento, realizado en coordinación con la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la Administración Municipal, fueron incautadas cerca de 50 dosis de clorhidrato de cocaína, más de 200 dosis de marihuana, 300 bolsas tipo ziploc, una gramera, un celular y $202.000 en efectivo.

La intervención se produjo tras las quejas expuestas en el Comité de Seguridad municipal por la presencia recurrente de personas ajenas al sector, situación que generaba preocupación por la seguridad y la convivencia. Además, el inmueble estaba ubicado cerca de la Institución Educativa Municipal Misael Pastrana Borrero, lo que aumentaba la inquietud de los residentes por los posibles riesgos para los estudiantes.

Alias ‘Marihuano’ quedó a disposición de las autoridades judiciales como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Fiscalía informó que las labores investigativas permitieron su ubicación y judicialización. Sin embargo, Ñañez Quinchoa no aceptó los cargos.