Barranquilla busca posicionarse como destino de bodas en Colombia

Barranquilla le apuesta a ser el destino ideal para bodas en Colombia. FOTO: Alcaldía de Barranquilla

Barranquilla busca consolidarse como uno de los principales destinos para celebrar bodas en Colombia. Con ese propósito, la ciudad realizó su primera Wedding Gala, una experiencia que recreó una boda real en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón y reunió a representantes de diferentes sectores de la industria de eventos.

La actividad, organizada por la Alcaldía de Barranquilla en el marco de Barranquilla es Moda, presentó la oferta de la ciudad en gastronomía, decoración, producción, hotelería, moda y entretenimiento, con el objetivo de atraer a parejas y organizadores de bodas de otras regiones del país.

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Katia Nule de Char, primera dama de Barranquilla y anfitriona de la gala, destacó la capacidad del talento local para ofrecer experiencias que respondan a las expectativas de las parejas que buscan escenarios y servicios especializados para sus celebraciones.

La estrategia también apunta a dinamizar la economía. Según la gerente de Proyectos Especiales, Madelaine Certain, las bodas de destino generan oportunidades para hoteles, restaurantes, empresas de transporte, proveedores de decoración, diseñadores y profesionales del entretenimiento.

El encuentro contó con la participación de wedding planners de Barranquilla y otras ciudades del país, quienes conocieron la infraestructura y los servicios disponibles para organizar este tipo de eventos.

Uno de los principales atractivos de la noche fue una pasarela internacional de Pronovias y Tempo, con más de 50 salidas para novias e invitadas. Durante el evento también se anunció la próxima apertura de una tienda de Pronovias en Barranquilla.

La producción general estuvo a cargo de Andrés Cardona y Martha Gómez, de Casa de Novias, quienes recientemente recibieron en Ecuador el reconocimiento Latin American Wedding and MICE Awards como Mejor Empresa de Luxury Wedding Planner de Latinoamérica.

Con esta iniciativa, Barranquilla busca fortalecer su posicionamiento en el turismo de romance, aprovechando sus escenarios emblemáticos, la oferta hotelera, la gastronomía y la capacidad de sus proveedores para atraer celebraciones que impulsen el empleo y los ingresos de los negocios locales.