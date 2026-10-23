María Teresa Fernández, gerente encargada de Ciudad de Barranquilla tras salida de Ana María Aljure

María Teresa Fernández, será la Gerente encargada de Ciudad de Barranquilla tras la salida de este cargo de Ana María Aljure, quien aspira a la alcaldía.

Entre los retos que tendrá Fernández está la ejecución de grandes proyectos de infraestructura y tejido social. Así lo dio a conocer la Alcaldía a través de un comunicado.

“Asume el encargo como Gerente de Ciudad del Distrito de Barranquilla, sin separarse de sus funciones como secretaria General del Distrito, desde el cual ha venido impulsando el fortalecimiento institucional, la modernización de la compra pública y la consolidación de relaciones de confianza público-privadas”, indicó la Alcaldía.

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La Alcaldía detalló que “durante su trayectoria directiva ha liderado previamente dependencias como la Secretaría de Cultura y Patrimonio tanto en la Alcaldía de Barranquilla como en la Gobernación del Atlántico. En estos roles impulsó políticas de transformación institucional, proyectos de infraestructura cultural emblemáticos como la Fábrica de Cultura y modelos de gestión de políticas públicas basados en datos”.