Atentado con carro bomba en Casanare dejó cerca de 100 aves muertas

Cerca de 100 aves murieron en inmediaciones del peaje de San Pedro, en jurisdicción de Villanueva, Casanare, tras la explosión del carro bomba durante la madrugada de este viernes. A esta hora, tropas del Ejército Nacional realizan el levantamiento de los animales muertos, que quedaron sobre el suelo y entre los escombros que dejó la detonación.

En imágenes conocidas por Caracol Radio se observan decenas de pájaros sin vida en los alrededores de la infraestructura afectada por la explosión. El conteo preliminar se acerca al centenar de ejemplares, en medio de las afectaciones que dejó el atentado terrorista en este punto del departamento.

El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad. En uno de los videos se observa el momento en que dos sujetos abandonan el vehículo acondicionado con explosivos que posteriormente detonó en el peaje de San Pedro. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer la identidad de los responsables y determinar quiénes estarían detrás de la acción terrorista.

Tras lo ocurrido, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, llegó al peaje para verificar la situación y anunció un consejo de seguridad extraordinario en Villanueva, con participación de las autoridades competentes, para coordinar medidas inmediatas y avanzar en la identificación y captura de los responsables.

“Estos hechos son inaceptables y no permitiremos que se ponga en riesgo la vida de nuestra gente, la tranquilidad de nuestras familias ni la infraestructura pública y privada de nuestro departamento”, afirmó el mandatario.

Por su parte, el Ejército Nacional rechazó el atentado y anunció el despliegue de tropas de la Brigada 16 para reforzar la seguridad y contrarrestar las amenazas contra la población civil en el sur de Casanare.

Además, se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporte información sobre posibles acciones terroristas a través de la línea gratuita nacional 107.

El atentado es materia de investigación, mientras las autoridades coordinan las acciones de seguridad en Villanueva y avanzan en la recolección de elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.