Expectativas en Norte de Santander por designación de nueva comisionada de paz

Luis Fernando Niño, comisionado de paz de Norte de Santander / Foto Archivo(Gobernación de Norte de Santander)

Norte de Santander.

La designación de Viviane Morales como nueva consejera comisionada de paz genera expectativas en Norte de Santander, donde las autoridades regionales esperan que las decisiones del Gobierno Nacional respondan a la crisis humanitaria y de seguridad que enfrenta el Catatumbo.

Luis Fernando Niño, consejero de paz del departamento, señaló a Caracol Radio que uno de los principales desafíos de la nueva funcionaria será articular las decisiones nacionales con las necesidades de los territorios que continúan afectados por el conflicto armado.

El pronunciamiento se conoce luego de que el Gobierno anunciara que Morales tendrá entre sus tareas la revisión de los acuerdos suscritos en el marco de la política de paz total, las actuaciones jurídicas relacionadas con esos procesos y los recursos destinados a su implementación.

Para Niño, esta revisión debe considerar las condiciones que enfrentan municipios como Tibú y El Tarra, donde persisten los enfrentamientos, los ataques con drones explosivos y los desplazamientos de comunidades campesinas.

“Una cosa puede ser el ordenamiento jurídico del Estado de Derecho desde Bogotá o Barranquilla, y otra cosa es la realidad desde El Tarra y desde Tibú”, manifestó el consejero.

El funcionario también alertó sobre la gravedad de la situación humanitaria.

Según las cifras que entregó en entrevista con Caracol Radio, durante las dos semanas anteriores se habían registrado 28 ataques con drones y tres personas habían sido secuestradas en menos de 12 horas en el Catatumbo.

Ante este panorama, insistió en que el Gobierno Nacional debe escuchar a los representantes de las regiones antes de definir las medidas que marcarán el rumbo de la política de paz.

“El Gobierno Nacional tendrá que contar con los territorios para poder evaluar cómo podemos, por ejemplo, en el caso del Catatumbo y de Norte de Santander, avanzar”, sostuvo.

Desde el departamento, la expectativa es que la revisión de los procesos de paz se traduzca en acciones que permitan frenar la violencia, proteger a la población civil y avanzar hacia condiciones de seguridad y tranquilidad para las comunidades que llevan meses padeciendo las consecuencias del conflicto armado.