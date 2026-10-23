Tres meses sin atención a menores de edad: Indígenas no permiten ingreso a UPI La Rioja y La Florida

Desde el distrito, en cabeza de la Secretaría de Integración Social, hacen un llamado especial a la comunidad indígena Emberá asentada desde hace años en las Unidades de Protección Integral, UPI, La Rioja y La Florida, a permitir la atención psicosocial y pedagógica a la niñez alojada temporalmente en estas unidades, que lleva bloqueada durante tres meses.

Según el distrito los bloqueos, presididos por líderes indígenas, llevan tres meses; lo que impide el ingreso de los equipos de la Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital de Gobierno y de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, y con ello impiden la atención integral a 120 niñas, niños y adolescentes de la comunidad Emberá.

“Desde la administración distrital rechazamos tajantemente el bloque que se viene presentando tanto en UPI La Florida, como en UPI La Rioja, para la atención de niños, niñas y adolescentes, de la comunidad Emberá, por parte de algunos voceros que están condicionando esta atención por intereses particulares”, aseguró Juliana Sánchez, secretaria encargada de Integración Social.

Además no se han podido prestas los servicios como los jardines infantiles y Atrapasueños, que brinda atención psicosocial a niñas, niños y adolescentes víctimas o afectados por el conflicto armado. Adicional, estos bloqueos impiden la activación de rutas en materia de violencias basadas en género, mediación de conflictos y prevención de riesgos de convivencia e higiene.

Desde el distrito informaron desde el 26 de agosto de 2026 esta situación al Ministerio Público, buscando que se puedan tomar acciones de interés nacional con esta comunidad que lleva más de dos años en este lugar, bajo condiciones difíciles de salubridad.