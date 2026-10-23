Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

23 oct 2026 Actualizado 00:45

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Neiva

Piden controlar la pólvora ante riesgo de incendios forestales en el Huila

La autoridad ambiental pidió controlar el uso de pólvora, globos y quemas abiertas para prevenir emergencias en el departamento.

Autoridades alertan por riesgo de incendios forestales en el Huila. Foto Relacionada

Autoridades alertan por riesgo de incendios forestales en el Huila. Foto Relacionada

Autoridades alertan por riesgo de incendios forestales en el Huila. Foto Relacionada

Valentina Gasca

Neiva
Añadir Caracol Radio en Google

Neiva

La posible reducción de las lluvias durante octubre y noviembre por el fenómeno de El Niño llevó a la autoridad ambiental del Huila a emitir la circular No. 005 solicitando mayores controles al uso de pólvora, artículos pirotécnicos, globos de mecha encendida y quemas abiertas, ante el riesgo de incendios forestales.

Según las proyecciones del IDEAM, las lluvias habituales de octubre y noviembre podrían disminuir entre un 40 % y un 70 %. Esta condición, sumada al aumento de la radiación solar y la pérdida de humedad de la vegetación, incrementaría la posibilidad de que se presenten incendios de cobertura vegetal.

Juan Fernando Castro Chávez, profesional de la autoridad ambiental, advirtió que las chispas y los residuos incandescentes de la pirotecnia pueden alcanzar pastizales, laderas y zonas boscosas. A estos riesgos se suman las quemas agrícolas, las fogatas y los globos de aire caliente con mecha encendida, que pueden caer en áreas de difícil acceso para los organismos de socorro.

Ante este panorama, se solicitó a los alcaldes activar los planes de contingencia contra incendios forestales y evitar espectáculos pirotécnicos cerca de bosques y zonas de vegetación seca. También se pidió a la Policía controlar la comercialización de pólvora no autorizada, a los bomberos mantener disponibles sus equipos y a la comunidad suspender las quemas abiertas.

De acuerdo con los modelos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), existe una probabilidad superior al 83 % de que El Niño alcance una intensidad fuerte a muy fuerte entre enero y marzo de 2027, con posibilidad de prolongarse hasta finalizar el primer semestre. Las autoridades reiteraron el llamado a prevenir acciones que puedan desencadenar incendios y afectar los ecosistemas y las comunidades del departamento.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado