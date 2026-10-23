Piden controlar la pólvora ante riesgo de incendios forestales en el Huila

Neiva

La posible reducción de las lluvias durante octubre y noviembre por el fenómeno de El Niño llevó a la autoridad ambiental del Huila a emitir la circular No. 005 solicitando mayores controles al uso de pólvora, artículos pirotécnicos, globos de mecha encendida y quemas abiertas, ante el riesgo de incendios forestales.

Según las proyecciones del IDEAM, las lluvias habituales de octubre y noviembre podrían disminuir entre un 40 % y un 70 %. Esta condición, sumada al aumento de la radiación solar y la pérdida de humedad de la vegetación, incrementaría la posibilidad de que se presenten incendios de cobertura vegetal.

Juan Fernando Castro Chávez, profesional de la autoridad ambiental, advirtió que las chispas y los residuos incandescentes de la pirotecnia pueden alcanzar pastizales, laderas y zonas boscosas. A estos riesgos se suman las quemas agrícolas, las fogatas y los globos de aire caliente con mecha encendida, que pueden caer en áreas de difícil acceso para los organismos de socorro.

Ante este panorama, se solicitó a los alcaldes activar los planes de contingencia contra incendios forestales y evitar espectáculos pirotécnicos cerca de bosques y zonas de vegetación seca. También se pidió a la Policía controlar la comercialización de pólvora no autorizada, a los bomberos mantener disponibles sus equipos y a la comunidad suspender las quemas abiertas.

De acuerdo con los modelos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), existe una probabilidad superior al 83 % de que El Niño alcance una intensidad fuerte a muy fuerte entre enero y marzo de 2027, con posibilidad de prolongarse hasta finalizar el primer semestre. Las autoridades reiteraron el llamado a prevenir acciones que puedan desencadenar incendios y afectar los ecosistemas y las comunidades del departamento.