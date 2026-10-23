La Plata, Huila marchó por la paz y rechazó la violencia

En el municipio de La Plata, Huila, se llevó a cabo la Marcha por la Paz en rechazo a las acciones que han alterado el orden público en los últimos meses en nuestro departamento. Foto Archivo Bertha Pradilla

Neiva

En el municipio de La Plata, Huila, la comunidad realizó una marcha silenciosa por la paz para rechazar los hechos violentos que han alterado el orden público en los últimos meses y hacer un llamado a la unión ciudadana.

La iniciativa fue promovida por la Asociación de Comerciantes Unidos de La Plata y contó con la participación de habitantes, representantes de instituciones públicas y privadas, diferentes gremios y establecimientos educativos, quienes se unieron a la jornada para expresar su rechazo a la violencia.

Bertha Lucía Pradilla, cofundadora de la asociación, explicó que la movilización surgió como una forma de integrar a la comunidad y reafirmar su compromiso con la tranquilidad del municipio. “Nuestra intención siempre es ser un territorio de paz”, expresó.

La marcha inició en Parque La Pola y finalizó en el templo principal de La Plata con una eucaristía en el marco de la novena en honor al beato Pedro María Ramírez. Los organizadores destacaron la importancia de fortalecer la solidaridad, la empatía y la conciencia social para contribuir a la convivencia y al progreso de la región.