Supersalud levanta intervención a Hospital del Tolima: mantendrá vigilanciá por un año

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La Superintendencia Nacional de Salud levantó la intervención forzosa al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar, ubicado en El Líbano, Tolima, y ordenó una medida de vigilancia especial por 12 meses.

Según la entidad, el levantamiento de la medida responde a los avances alcanzados por el hospital, entre ellos el saneamiento financiero, el equilibrio de su operación corriente, el funcionamiento de sus servicios habilitados y la finalización de las adecuaciones de los centros de atención San Jorge y El Mirador.

Recordemos que la intervención había comenzado el 25 de octubre de 2023, luego de que la Supersalud identificara riesgos en la prestación de los servicios de salud, fallas administrativas, presupuestales y de contratación, así como inconsistencias en los reportes financieros

Vale la pena resaltar que el regreso de la administración a la Gobernación del Tolima no significa el fin del seguimiento de la Supersalud.

Durante los próximos 12 meses, la entidad verificará la sostenibilidad de los resultados, el cumplimiento de los compromisos institucionales y la mitigación de los riesgos identificados.

“El hospital deberá mantener los avances alcanzados durante la intervención, continuar los proyectos estratégicos en curso y garantizar la continuidad y el mejoramiento de los servicios de salud, así como la protección de los recursos públicos del sistema”, indicó la entidad de control.