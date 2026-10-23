Rusia anuncia negociación con Ucrania: será en noviembre y el mediador será EE.UU.

Este jueves 22 de octubre, se abrió una nueva posibilidad de negociación entre Rusia y Ucrania, teniendo como mediador a Estados Unidos, luego de que Vladimir Putin quisiera reanudar los diálogos de paz.

Rusia por su parte, se mostró dispuesta e interesada en reabrir los diálogos de paz que quedaron en pausa a principios de este año, debido a una reunión entre el presidente ruso y su homólogo de Estados Unidos Donald Trump, el pasado miércoles.

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, por su parte también había manifestado su apoyo a esta iniciativa, tras la buena disposición de Rusia.

Las negociaciones se produce gracias a los fuertes esfuerzos por parte de la Casa Blanca por dar cese al fuego y terminar la guerra, las mediaciones y los acuerdos para reanudar las conversaciones de paz, fueron realizadas por los enviados desde la Casa Blanca, el pasado martes a Oslo para hablar con Zelenski y a San Petersburgo con Putin.

Tras el interés mostrado por ambos países, Estados Unidos propuso que las mediaciones de paz se realizaran en un punto medio como lo es Abu Dabi en Emiratos Árabes, se espera que los diálogos se den en los primeros quince días de noviembre.

Mientras estos diálogos de paz ocurren, las dos partes beligerantes continúan con sus ataques tanto aéreos como en el campo de batalla.

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